無家教︱男童港鐵「海濱站」玩門被阻爆怒　發難掟物恐嚇：我打死你

▲ 男童海濱站玩門被阻爆怒，發難恐嚇「我打死你」。

【灣仔海濱/海濱站/家教/熱話】位於灣仔海濱的「海濱站」展出了港鐵退役的「烏蠅頭」列車，然而近日卻發生小童玩門事件引發衝突。從社交平台流傳影片可見，在聖誕節正日傍晚，有中年男子因不滿男童玩門而怒罵對方，繼而與男童家長互罵，涉事男童不但沒有認錯，反「跳掣」怒掟物品加入罵戰，甚至比大人更惡，發難恐嚇「我打死你」。

最新影片：

有網民在facebook專頁「香港鐵路動態追蹤組HKRG」上載約一分鐘影片，事發於12月25日下午近6時，一名身穿藍色羽絨外套的中年男子，疑不滿男童玩門，怒氣沖沖地以粗口責罵對方，多名在旁市民充當「和事佬」，勸喻「大家香港人嚟，安靜」、「小朋友玩，唔好勞氣」。

男童惡過大人

然而，男童的男家長上前以粗口反駁，「佢係要玩門啊，點樣啊！你個低能仔」，有一名男童上前試圖拉走家長。男童的女家長亦加入罵戰，認為列車並非真港鐵，只是用來參觀。

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之後，女家長轉為教訓身穿間條衫、疑涉事的男童，男童突然暴怒，「我唔走！我照玩！我就係唔聽佢講！」他更兩次掟掉手中的物品，並罵中年男子「你傻㗎？」。中年男子繼續責罵他玩門，涉事男童竟恐嚇對方，

聖誕節搞到咁唔開心啊，我打死你啊！

網民：怪獸家長點教小朋友

有人將列車門關上，在門外的男童仍心有不甘，繼續稱「照玩」，女家長要求男童離開，影片便結束。影片引來大批網民熱論，有人認為男童的兇惡程度比父母更甚，「有咁嘅家長就有咁嘅細路」、「怪獸家長點教小朋友」。

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港鐵「海濱站」設於灣仔水上運動及康樂主題區，於12月21日開幕，展示兩卡已退役的東鐵綫列車，俗稱「烏蠅頭」列車，吸引不少港人到場打卡。

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責任編輯：王明芳