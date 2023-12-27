  • 21°C
香港時間 : 20231227日 (週三) 12:19
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 黎淑賢 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023 中一面試 MIRROR 名校專區 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 李施嬅
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

黃心穎姊妹為母親慶生　許志安以4字發文引揣測

娛樂 10:14 2023/12/27

分享：

分享：

熱門 黎淑賢 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023 中一面試 MIRROR 名校專區 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 李施嬅

黃心穎一家為母親慶生。

黃心穎近日為推出新歌接受訪問，當中被問到當年的「安心事件」，她接受TOPick訪問坦言最感愧疚是禍及家人：「要承受甚麼或者被人責駡，並非令我最傷心，這是我應該得到的後果，但傷害了父母以及身邊疼錫自己的人，這是最大愧疚。」訪問出街後再度引起網上關注!

黃心穎剖白丨背負「小三」污名愧疚禍及家人　黃心穎哽咽憶亡父：他擔心我不能振作

最新影片推介：周秀娜專訪

TOPick柴犬追星
叠影狙擊丨周秀娜未因受傷抗拒動作戲　娜姐大方回應上圍「縮水」問題

發文吐心聲

至於剛完成演唱會的許志安，在社交平台分享了一張舞台自彈自唱的黑白照片以及在健身室打卡，表示：「回復日常！」不過有網民就解讀為借機會說「安心事件」事件已經平息了，生活已回復日常軌道，亦有人支持他繼續前進。

點擊圖片放大
+8
+7

一家為母親慶生

另外，早前黃心穎一家飽受喪父之痛，經過一段時間後，他們走出陰霾重新過正常生活，近日心穎母親生日，三姊妹為母親送上鮮花慶生，一班孫仔孫女亦有現身陪伴。

家姐心美則甫出與母親合照，感性寫下：「仍然有同你溝通唔到，嫌你長氣同囉嗦嘅時候，但係亦都經常睇到你非常可愛同搞笑嘅一面，往後嘅日子我會連同daddy嗰份去愛你double。Happy birthday 媽，一定要開心健康。」

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

黃心穎喪父丨父親黃沛霖堅持送贈龍鳳鈪　心穎難忘爸媽見證出嫁：原來係一件好幸福嘅事
11:47 2023/12/15
黃心穎喪父丨父親黃沛霖堅持送贈龍鳳鈪　心穎難忘爸媽見證出嫁：原來係一件好幸福嘅事
RubberBand演唱會丨黃心穎到場支持丈夫　泥鯭應樂迷要求走近觀眾席演出
12:21 2023/12/26
RubberBand演唱會丨黃心穎到場支持丈夫　泥鯭應樂迷要求走近觀眾席演出
黃心穎剖白丨自認當年任性傷害身邊人　心穎已跟鄭秀文道歉：人家不原諒是很合理
00:01 2023/12/22
黃心穎剖白丨自認當年任性傷害身邊人　心穎已跟鄭秀文道歉：人家不原諒是很合理
黃心穎剖白丨背負「小三」污名愧疚禍及家人　黃心穎哽咽憶亡父：他擔心我不能振作
19:23 2023/12/22
黃心穎剖白丨背負「小三」污名愧疚禍及家人　黃心穎哽咽憶亡父：他擔心我不能振作

你可能感興趣

黃心穎喪父丨父親黃沛霖堅持送贈龍鳳鈪　心穎難忘爸媽見證出嫁：原來係一件好幸福嘅事
11:47 2023/12/15
黃心穎喪父丨父親黃沛霖堅持送贈龍鳳鈪　心穎難忘爸媽見證出嫁：原來係一件好幸福嘅事
RubberBand演唱會丨黃心穎到場支持丈夫　泥鯭應樂迷要求走近觀眾席演出
12:21 2023/12/26
RubberBand演唱會丨黃心穎到場支持丈夫　泥鯭應樂迷要求走近觀眾席演出
黃心穎剖白丨自認當年任性傷害身邊人　心穎已跟鄭秀文道歉：人家不原諒是很合理
00:01 2023/12/22
黃心穎剖白丨自認當年任性傷害身邊人　心穎已跟鄭秀文道歉：人家不原諒是很合理
黃心穎 黃心美 許志安 娛樂行業 娛樂人物職業 家庭關係

最高瀏覽

黎淑賢離世丨盧惠光前妻黎淑賢家中燒炭　送院搶救惜返魂乏術
黎淑賢離世丨盧惠光前妻黎淑賢家中燒炭　送院搶救惜返魂乏術
黎淑賢離世丨黎淑賢生前最後IG發文曝光　現任丈夫收WhatsApp短訊：來生再見
黎淑賢離世丨黎淑賢生前最後IG發文曝光　現任丈夫收WhatsApp短訊：來生再見
爺孫戀丨李龍基女友回應網民「嘔番七間屋出嚟」嘲諷　Chris用12字大反擊表明態度
爺孫戀丨李龍基女友回應網民「嘔番七間屋出嚟」嘲諷　Chris用12字大反擊表明態度
令人心痛︱2歲男童搭車太安靜 父回頭驚見兒遭「車窗夾頸」命危
令人心痛︱2歲男童搭車太安靜 父回頭驚見兒遭「車窗夾頸」命危
網絡熱話︱曾拒麻省理工「選擇出家為僧」 數學天才12年後現況曝光出乎意料
網絡熱話︱曾拒麻省理工「選擇出家為僧」 數學天才12年後現況曝光出乎意料