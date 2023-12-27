黃心穎姊妹為母親慶生　許志安以4字發文引揣測

▲ 黃心穎一家為母親慶生。

黃心穎近日為推出新歌接受訪問，當中被問到當年的「安心事件」，她接受TOPick訪問坦言最感愧疚是禍及家人：「要承受甚麼或者被人責駡，並非令我最傷心，這是我應該得到的後果，但傷害了父母以及身邊疼錫自己的人，這是最大愧疚。」訪問出街後再度引起網上關注!

黃心穎剖白丨背負「小三」污名愧疚禍及家人 黃心穎哽咽憶亡父：他擔心我不能振作

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至於剛完成演唱會的許志安，在社交平台分享了一張舞台自彈自唱的黑白照片以及在健身室打卡，表示：「回復日常！」不過有網民就解讀為借機會說「安心事件」事件已經平息了，生活已回復日常軌道，亦有人支持他繼續前進。

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一家為母親慶生

另外，早前黃心穎一家飽受喪父之痛，經過一段時間後，他們走出陰霾重新過正常生活，近日心穎母親生日，三姊妹為母親送上鮮花慶生，一班孫仔孫女亦有現身陪伴。

家姐心美則甫出與母親合照，感性寫下：「仍然有同你溝通唔到，嫌你長氣同囉嗦嘅時候，但係亦都經常睇到你非常可愛同搞笑嘅一面，往後嘅日子我會連同daddy嗰份去愛你double。Happy birthday 媽，一定要開心健康。」

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