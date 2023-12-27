  • 21°C
香港時間 : 20231227日 (週三) 12:19
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 黎淑賢 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023 中一面試 MIRROR 名校專區 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 李施嬅
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

黎淑賢離世｜對人歡笑恐背人愁　拆解3大抑鬱症警號　家人勸慰時一句話恐成催命符

醫生診症室 10:55 2023/12/27

分享：

分享：

熱門 黎淑賢 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023 中一面試 MIRROR 名校專區 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 李施嬅

盧惠光前妻黎淑賢（Bonnie）昨日（26日）在家中燒炭，經送院搶救後不治，終年47歲。消息指她生前曾受抑鬱症困擾長達20年，精神科專科醫生曾接受訪問指，生活上的負面及悲觀情緒，有機會誘發抑鬱症。至於如何分辨心情不佳，或已患上抑鬱症，鄧醫生指出主要留意3個核心症狀，當中是否有症狀已持續兩周或以上。

最新影片：

活得健康啲
生命鬥士 | 公院護士患4期卵巢癌　捱過6次化療重返職場：更理解病人

曾傳「來生再見」短訊

黎淑賢昨日凌晨曾與現任丈夫及友人在北角雅景臺家中舉行BBQ聖誕派對，當時並無異樣。至昨午約1時，她被發現倒臥在住所床上，廁所有燒過的炭，丈夫此前曾收到黎淑賢在自殺前傳來的「來生再見」WhatsApp短訊。

消息指，黎淑賢患有抑鬱症長達20年，需定期到律敦治醫院接受治療，無奈病情反覆。警方相信事件無可疑，列作自殺案處理。她在1998年與盧惠光結婚，二人育有兩名兒子盧俊諺（Jacky）及盧俊希（Jovan）。但可惜兩人在2006年離婚，而黎淑賢之後再婚嫁美容醫生許智政，二人育有兩名兒子許溢（Aston）、許量（Martinus）。

點擊圖片放大
+7
+6

抑鬱症3大核心症狀

對於抑鬱症，精神科專科醫生鄧萬豪曾接受訪問指，遇上壓力或挫折，難免會出現負面情緒，假如情緒受到長期壓抑，恐會誘發抑鬱症；惟不少人面對困境時，難以分辨自己只是心情不佳，或是已經患上抑鬱症。鄧醫生表示，假如患上抑鬱症，患者或持續兩周出現以下3大核心症狀：

  • 持續廣泛情緒低落：連續兩星期或以上，對生活大部分事情感到哀傷、情緒低落。
  • 生活失去動力：經常感到失去動力，對生活中的一切事情都提不起勁。
  • 經常感到疲倦：經常覺得疲倦、能量嚴重不足

此外，患者亦會出現失眠、胃口欠佳、體重下降、集中力及記憶力變差等身體變化；久而久之，更會出現許多負面想法，導致病情加劇。假如生活中已出現失眠，伴隨情緒、焦慮症狀等，狀況已嚴重影響自己的日常生活、精神狀態及集中力，建議應盡早求醫。

抑鬱症惡化尋死徵兆

精神科專科醫生陳仲謀曾接受訪問指出，抑鬱症患者只要定期食藥複診，絕大部分都可以痊癒，但部分病人如再遇上重大打擊、自行停藥則有機會惡化。如何察覺抑鬱症患者有自殺傾向，陳仲謀指，除了長期失眠及對所有事情失去興趣和動力外，比較明顯是病人會在言語間透露尋死念頭，例如提到「唔想做人」、「做人無意思」等，而且會寫下遺言、遺書，默默地安排身後事，「例如將貓狗安排畀人照顧，將銀行卡、密碼交託畀家人等等」。除此以外，家人還可留意一個小細節：

「有一個很多人都會忽視的細節，就是抑鬱症患者，在家中突然『行唔安坐唔落』，不停在家中踱步『坐唔定』，而且表現得非常痛苦，這情況過往經常出現，反映他的病況可能已經很嚴重。」

一句說話恐有反效果

當抑鬱症患者情緒低落時，很多時家人、朋友都會不斷說鼓勵說話。陳仲謀提醒，部分說話或會帶來反效果。他舉例指，很多時家人在勸慰時會對病人說「堅強啲」、「放鬆啲」、「好小事」，然而這些指導性、批判性說話，反而有機會病人情緒更差，「有些病人會覺得『咁小事我都應付唔到，即係我更加無用』。」他建議此時親友應避免給予太多意見，「以耳代口」充當聆聽者，讓其舒發情感，去了解病人的內心感受，並表示理解和體諒。

家人有否患抑鬱？4大層面判斷

精神科專科醫生黎大森曾接受訪問表示，朋友和家人往往為未能察覺到身邊的抑鬱症患者而感到內疚，其實可透過以下4大層面，判斷身邊人會否有機會患上抑鬱症：

  • 1.睡眠：睡眠質素欠佳，出現失眠、發惡夢及入睡困難（躺到床上超過30分鐘仍沒法順利入睡），令情緒變差
  • 2.味覺變差：吃不出食物味道，又或是突然愛吃甜食
  • 3.長期便秘：腸胃出現異常情況，如長期便秘
  • 4.失去興趣：對日常生活喪失興趣，如一直盯著手機但沒有專注

作為家人和朋友，當發現抑鬱症患者面對情緒起伏時，往往想要伸出援手。黎大森指出，聆聽是「給予回饋」的最佳方法，讓其宣洩負能量。他以失眠為例，若在勸慰時對患者說「瞓唔到呀？再努力啲試吓啦！」，反而令患者更有負擔。相反，他建議此時親友應說「見你瞓得唔好，係咪有嘢擔心？可以同我傾傾！」，同時聆聽過程中不應給予意見，也不要給壓力他們要立刻好轉，只要用將心比己的方式與患者溝通，便對患者有一定的幫助。

「微笑抑鬱症」患者多為公眾人物

另北京大學第六醫院精神科主治醫師、北京市心理危機干預專家組成員范滕滕曾分享指，不少「微笑抑鬱症」的患者多為公眾人物。「微笑抑鬱症」亦名「隱匿抑鬱症」，與以往人們所認知的抑鬱症形象不同，指帶有抑鬱情緒的人把抑鬱的一面掩飾，就如戴著微笑的面具，由於不會終日愁眉苦臉，導致抑鬱症狀更難被發現。

范滕滕續指，這類患者大多有較高的自尊心，尤其公眾人物屬高危族群，他們需要以樂觀及堅強的形象示人，「他們習慣性用面具把自己偽裝起來，可能這也是一種心理防禦」。另外，大部份患者不太願意將自己的悲傷向朋友或家人傾訴，亦不願意主動求助，因此容易墮入惡性循環。

這類患者心情低落仍會勉強對人歡笑，必須深入接觸，才能察覺他們的內在情緒，但范滕滕指出，「微笑抑鬱症」患者很難長時間維持所謂的「微笑」狀態，例如患者在個人獨處或在私下場合情況，患者一般表現情緒低落及對活動失去興趣等。

防止自殺求助熱線

香港撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222
撒瑪利亞會24小時多語服務：2896 0000
生命熱線：2382 0000
明愛向晴軒：18288
社會福利署熱線：2343 2255
東華三院芷若園：18281
醫管局精神健康專線：2466 7350
利民會：3512 2626
協青社青少年服務熱線︰9088 1023
賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open噏」：www.openup.hk

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

健康問題 娛樂人物職業 自殺 盧惠光 治療 抑鬱症

最高瀏覽

黎淑賢離世丨盧惠光前妻黎淑賢家中燒炭　送院搶救惜返魂乏術
黎淑賢離世丨盧惠光前妻黎淑賢家中燒炭　送院搶救惜返魂乏術
黎淑賢離世丨黎淑賢生前最後IG發文曝光　現任丈夫收WhatsApp短訊：來生再見
黎淑賢離世丨黎淑賢生前最後IG發文曝光　現任丈夫收WhatsApp短訊：來生再見
爺孫戀丨李龍基女友回應網民「嘔番七間屋出嚟」嘲諷　Chris用12字大反擊表明態度
爺孫戀丨李龍基女友回應網民「嘔番七間屋出嚟」嘲諷　Chris用12字大反擊表明態度
令人心痛︱2歲男童搭車太安靜 父回頭驚見兒遭「車窗夾頸」命危
令人心痛︱2歲男童搭車太安靜 父回頭驚見兒遭「車窗夾頸」命危
網絡熱話︱曾拒麻省理工「選擇出家為僧」 數學天才12年後現況曝光出乎意料
網絡熱話︱曾拒麻省理工「選擇出家為僧」 數學天才12年後現況曝光出乎意料