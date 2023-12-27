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時尚速報｜Ralph Lauren香港首間香水店登陸　環保Polo Earth新香面世【內附地址】

休閒消費 11:20 2023/12/27

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熱門 黎淑賢 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023 中一面試 MIRROR 名校專區 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 李施嬅

香港首間Ralph LaurenFragrances香水專門店。（圖片品牌提供）

香水是時裝品牌的金蛋，相信不少人都已經懂得，特別是迎年的獨立香水品牌更是成行成市，均不見大家入踏入K11 MUSEA地庫就已經有十多間專營香水的店舖在歡迎大家到訪，不過，在這方面一直比較低調的Ralph Lauren，居然在今個年尾開設店舖加入戰團，就令人非常意外。

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作為首間Ralph Lauren Fragrances專門店，雖然沒有推出甚麼限量版以作噱頭，但品牌過往推出過的香水、沐浴和身體護理產品全線列陣是必然的事，當中包括Polo Blue、Polo Black、Polo Red、Ralph Lauren Romance和Ralph's Club等，當然更少不了以環保為主題，走中性氣味的Polo Earth。

Polo Earth由頂級調香師Elise Benat調香，當中97%配方成分來自天然，其中7種環保採摘成分於全球範圍內甄選，味道以橙花、佛手柑和青柑橘為前調，逐漸轉化為玫瑰花瓣和薰衣草的花香中調，基調則以天竺葵和岩蘭草的淡木香，雖然Polo Earth於今年較早前推出，但作為新年送禮或自用，同時又希望秉承環保精神，它是不侶的選擇。

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地址：K11 MUSEA B2樓B213店（Whatsapp查詢：9031 1737）

記者：何偉雄

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