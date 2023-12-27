兒童健康︱兒子上吐下瀉父母信「不吃藥自然好」 送院全身癱軟心跳緩慢險休克

▲ 兒子上吐下瀉父母信「不吃藥自然好」，送院全身癱軟心跳緩慢險休克。

小朋友免疫力較低，生病後應及早接受治療。不過有醫生分享，曾遇過家長帶孩子前來求診，指連日出現上吐下瀉症狀，進入診間時全身癱軟，心跳緩慢，接近休克的狀態，經詢問後才得知，父母認為「生病會自然好」，不願給孩子服藥，結果導致病情惡化。

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台灣兒科醫生陳木榮在節目《新聞挖挖哇》表示，行醫以來曾遇過不少信奉「自然療法」的家長，他們主張不給孩子吃藥，認為生病會自然好。陳醫生經常會更正家長的觀念，並強調，「不給孩子吃藥，不代表不用把孩子帶來看醫生」。

他分享個案，指有家長因孩子持續多日上吐下瀉，帶其到醫院求診，孩子進入診間時全身癱軟，出現脫水的情況，心跳十分緩慢，接近休克的狀態，需立即吊鹽水急救。

後來醫生詢問其父母，對方表示一向不給孩子吃藥，即使孩子連日來出現腹瀉嘔吐的症狀，他們認為「一天不吃東西，腸胃會好很多」、「時間過了就會好」，未料孩子的病情愈來愈嚴重。

陳醫生指，若再延誤20分鐘求醫，孩子恐有生命危險，提醒家長應及早帶子女求醫，並應該交由醫生判斷是否需要服藥。

秋冬是腸胃病高峰期

病毒性腸胃炎較常見於天氣較涼的季節，可由多種病毒引致，最常見包括輪狀病毒。中大醫院兒科專科醫生韓錦倫醫生曾接受TOPick專訪指出，輪狀病毒是很常見的一種病毒，幾乎所有小朋友在5歲前曾經感染過一次或多過一次輪狀病毒，它會引起肚屙、肚痛、發燒和嘔吐等。以一些落後國家來說，輪狀病毒嚴重可引致多人死亡，雖然本港甚少極嚴重個案，但也曾出現死亡個案。

專攻5歲以下嬰幼兒

韓錦倫醫生提及輪狀病毒有個特點，特別影響幼兒，因為小朋友的腸道及免疫系統仍在成長中，所以萬一感染輪狀病毒，反應及嚴重性或相對地高。有家長擔心嬰幼兒未懂說話，未能表達有何不適，爸媽如何去察覺及判斷BB感染了輪狀病毒。

屙嘔是感染輪狀病毒的主要徵狀，韓醫生指出的確嬰幼兒間中出現吐奶，而大便有所謂「陰晴圓缺」不同形態，有時也會鬆散些等，臭味程度也會不一樣，以上皆常見。不過，如果嬰幼兒排便狀況習慣持續改變，譬如BB的糞便突然多達10次的顏色有改變，不像平日3次不同，加上便便變得很鬆散，其實以上情況常見屬已有病毒感染。

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責任編輯：王明芳