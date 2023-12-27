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主婦儲蓄︱調查本港主婦平均月儲$5,400　4成半人有儲私己錢幾多來自仔女家用？

家事百科 11:56 2023/12/27

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熱門 黎淑賢 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023 中一面試 MIRROR 名校專區 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 李施嬅

調查本港主婦平均月儲5400元，4成半人有儲私己錢。

近年香港樓市及股市等投資環境不明朗，傾向想多個錢傍身，香港存款保障委員會（下稱存保會）最新發表的調查顯示，港人每月平均儲蓄金額達9000元，創6年調查以來的新高，當中有過半受訪全職家庭主婦亦有儲蓄的習慣，以備不時之需。

存保會最新公布的香港人「儲蓄安全感」指標調查，於今年9月6日至11月3日期間，透過隨機抽樣及電話訪問形式，訪問共1,001名18歲或以上港人，另就針對了解關於全職主婦的儲蓄習慣，追加訪問132名18歲以上、合共401名全職主婦作為樣本。

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逾半全職主婦有儲錢

調查發現，有52.6%受訪全職家庭主婦有儲蓄習慣，每月平均儲蓄為5,600元，當中4成半家庭主婦表示有儲「私己錢」，每月金額為4,300元，當中約5成受訪者有告知家人。

私己錢的主要來源，84%為「以前儲起的積蓄」、30%「配偶給予的家用」、29%「子女給予的家用」，儲起私己錢主要目的包括應付自己的不時之需、應付家人的不時之需及提升安全感。

港人平均月儲$9,000

整體而言，1,001受訪者中，有67%人有儲蓄習慣，每月平均儲蓄金額為9,000元，較去年的7,700元大幅增加17%，儲蓄金額亦創調查6年以來的新高，當中逾7成受訪者表示使用銀行活期及定存作儲蓄。調查亦發現，港人需要擁有108萬元儲蓄或流動資金，才有足夠安全感。

而按年齡組別細看，高達93%的30至39歲受訪者有儲蓄習慣，每月平均儲蓄金額達1.1萬元；18至29歲受訪者亦有84%有儲蓄習慣，平均儲蓄金額為7,900元，較去年5,000元增近六成。

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責任編輯：王明芳

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