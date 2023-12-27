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暖男爸爸丨吳浩康返地盤工養家獲讚真男人　Deep笑著打氣：我真係好鍾意返工架

娛樂 11:44 2023/12/27

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熱門 黎淑賢 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023 中一面試 MIRROR 名校專區 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 李施嬅

吳浩康拍片分享地盤工作日常！

歌手吳浩康（Deep）上月於社交平台公告離開英皇娛樂，初為人父的Deep可說「仔細老婆嫩」，為賺錢養家到地盤工作。

讚外賣服務達「5星級」水準

日前吳浩康拍片分享地盤工作日常，今次主題為「地盤飯」，當中他寫道：「到底地盤飯係點嘅呢？平時我哋係點樣落order同攞飯嘅呢？幾多錢？品質係點？今次我介紹呢間係5星級服務嘅飯車，品質就留返俾各位師父去評價！但係唔知大家估唔估到當中有啲咩飯呢？各位工友開飯啦！」

吳浩康一家三口！（取自instagram）

男人的浪漫

當日Deep於淺水灣地盤工作，從片中所見，放飯時間一到，Deep往外賣車拿飯盒和汽水，從他分享的餐牌所見，每盒飯只需40蚊，認真實惠。

不過飯盒賣相唔差，有豉椒肉片河、涼瓜牛肉飯和蒸水蛋等供選擇，而阿Deep挑選了支竹火腩飯，跟一班工友齊齊開飯，真是「男人的浪漫」，而阿Deep更豎起拇指讚飯盒好吃，流露一副滿足的笑容。

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暖男爸爸丨吳浩康天未光出門搵銀殘樣盡現　Deep為一原因放工飛奔回家

吳浩康獲網民讚踏實

對於阿Deep放下身份當地盤工，連同行吳若希也留言表示「真心佩服，我睇片都腳軟」。

另外網民們紛紛留言讚賞：「加油，佩服你拿得起，放得下既態度。真男人，唔係咁多人做得到。」、「加油！從今之後可以叫你做「康師傅」了！」、「正經勤力打工，又賺到錢養老婆爸爸同個仔，一個字：掂」和「別人說什麼，踏踏實實的做自己事情對得起自己就好」等。

吳浩康又要開工啦！ （取自instagram）

另外有網民留言：「加油呀！到而家你首先入為主仲係我song list」，阿Deep回覆表示多謝，更透露快推出新歌，似乎沒放棄當歌手。

放完幾日聖誕假之後，今日阿Deep又繼續開工，他於IG分享一短片，當中更自我鼓勵：「今日開第二度，唔係開淺水灣，我真係好鍾意返工架。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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