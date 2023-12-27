黎淑賢離世丨黎淑賢老公疑多次背妻「偷食」　社交網一年冇合照夫妻關係存疑

▲ 兩人關係係點？

前亞姐亞軍、藝人盧惠光前妻黎淑賢昨日（12月26日）被發現在家中燒炭自殺，終年46歲。

兩段婚姻

黎淑賢於1995年參與亞洲小姐獲得亞軍入行，翌年已有機會拍電影，隨後在1998年她與武打演員盧惠光結婚，婚後為其誕下Jacky和Jovan，惜婚姻只維持了8年，於2006年離婚收場。

之後黎淑賢在2007年再嫁美容醫生許智政，並先後為對方誕下兩位兒子，從此全職照顧家庭。

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老公疑多次「偷食」

外界以為她人生美滿有愛錫其老公及兒子，其實她與老公一直有不少暗湧，許智政曾被拍得與醫美診所的女職員當街擁吻，再摟住去夜店，惟當時黎淑賢考慮到兩個兒子年幼，為挽救婚姻，以屋企裝修為由解釋與老公分居傳聞。

不過之後許智政再被拍得買情趣玩具後跟情人會合，雖然當時對方否認自己背妻出軌，但有傳二人婚姻曾一度亮起紅燈，還盛傳黎淑賢曾去到診所與許智政對質，但最後喊住離開，並再次選擇原諒對方。

▲ 夫妻關係亮紅燈？

夫妻關係存疑

夫妻二人走過高山低谷，近年他們未有再傳出婚變，黎淑賢更不時在社交網甫出與老公合照或者一家四口照，非常溫馨。

不過有眼利網民發現，黎淑賢自去年7月在慶祝其生日時分享過夫妻合照後，老公便在其IG「消失」至今，令外界對他們現時夫妻關係存疑。

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