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香港小姐丨何沛珈重拾護士專業提醒預防HPV　 「東張女神」奪萬千星輝女飛躍呼聲高

娛樂 21:01 2023/12/26

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熱門 黎淑賢 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023 中一面試 MIRROR 名校專區 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 李施嬅

「東張女神」何沛珈現身蘭桂坊。

平安夜氣氛越夜越熾熱，就算是專一情人都有可能一時衝動「中頭獎」！曾在醫院任職註冊護士的「東張女神」何沛珈（Roxanne）近月憑藉《東張西望》及《新聞女王》嶄露頭角，更被提名飛躍進步女藝員及最佳女主持，角逐萬千星輝頒獎典禮。

今晚更重拾專業領域，出沒全港最熱鬧的蘭桂坊宣傳預防人類乳頭瘤病毒（HPV）正確健康資訊。

新聞女王丨何沛珈演兩分半鐘獨白戲不失禮　東張女神被睇好奪《萬千星輝》女飛躍獎

「東張女神」何沛珈

隨時「中獎」及早預防

港姐出身的Roxanne，在追逐演藝夢想期間，雖然不惜放棄註冊護士一職，但毋忘當初護理助人之心，在平安夜都特登到蘭桂坊與在場人士玩互動小遊戲，希望以輕鬆、有趣方法提提大家要保護自己小心HPV。

Roxanne指，過去幾年疫情，不少人都選擇留在家中過聖誕，難得今年復常，自己都好期待可以與家人、朋友外出，感受聖誕氣氛。

她又指：「今晚同在場人士玩遊戲期間，都Feel到氣氛好熱烈！但都提醒大家切忌一時衝動，因為HPV有好多傳染途徑，包括口腔都有可能隨時中『頭』獎，所以要及早預防！」

「東張女神」何沛珈

此外，Roxanne坦言，自己以前從事醫護，對HPV有一定的了解，亦知它會導致某些相關癌症。

她指：「你都知道護士大部份都係女仔,過往HPV預防,集中在女性方面，護士之間當然會有討論，也會採取相應的預防行動，但是近年的研究顯示，男士也有機會中招，所以希望藉今次活動，讓更多人，尤其是過往不太注重健康的男士，知道相關風險。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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