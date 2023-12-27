黎淑賢離世︱遺下4子大仔英國名牌大學畢業　曾自爆做全職媽媽壓力大致頭痛

育有4子的黎淑賢（Bonnie）昨日(26日)被發現在北角住所燒炭，被送往醫院搶救無效，終年46歲。據傳黎淑賢患有抑鬱症20年，長期要在律敦治醫院覆診。Bonnie與兩任丈夫育有4仔，，大仔及二仔與前夫盧惠光所生，而三仔及細仔就與丈夫許智政所生，Bonnie自從兒子出生後就淡出幕前，專心湊4個小朋友，她過往曾自爆做全職媽媽壓力很大，管接管送，甚至出現頭痛的症狀。

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Bonnie 1999年曾與武打藝人盧惠光結婚，二人育有兩子，但婚姻只維持8年。離婚後盧惠光負起照顧兩子的責任，並年花30萬供大仔盧俊諺英國升學，大仔亦生性，在英國著名的University of Bradford （布拉德福德大學）物理治療學士畢業。Bonnie曾坦言以前廿幾歲結婚未夠成熟，反而直到年紀大才懂得珍惜與孩子的生活：

依家我有4個仔，從佢哋身上，我可以學到好多。

她與盧惠光離婚後再婚嫁美容醫生許智政，再誕下三仔及細仔，成為4子媽媽，為了照顧家庭而淡出幕前做全職媽媽，她曾在訪問表示做全職媽媽需要照顧孩子壓力很大，出現頭痛的症狀，所以會獨自行夜山減壓。

當時她表示，大兒子Jacky在英國讀書能夠獨立自主，不用牽掛。反而另外的三位孩子需要全程負責起居飲食的安排，以及課外活動接送都一手包辦。她曾表示：「要做自己的事需要在下午兩時半前完成。」

▲ 黎淑賢與現任丈夫許智政誕下三仔及細仔。IG圖片

次子出生後改變教育方式

Bonnie曾在訪問中表示，長子Jackie出生後心情特別緊張，連他上廁所也陪伴左右，三、四歲時，他不愛刷牙不愛洗面，我便替他抹面，逗他刷牙。總言之，囝囝要甚麼，Bonnie便給他，甚至他未開口，她已將東西遞到面前。

眼見Jacky愈來愈依賴，Bonnie開始明白「溺愛」只會害了孩子，之後開始訓練大仔獨立及自理能力，更放棄過去的「伴讀」方式，結果成績相當不錯，令她喜出望外，經過多番訓練，長子在小四開始自己溫書，及後更到英國升學照顧自己。

▲ 盧惠光供大仔在英國升學，曾因為要供書教學，所以決定不再婚。IG圖片

而次子出生後，她一改以往的教子方式，凡事要求兒子親力親為，從而訓練獨立性。所以次子從小就很懂事，知道如何照顧自己。不過當時Bonnie強調凡事要取得平衡，太遷會變成「港孩」，但太少照顧又會令親子關係疏遠。

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責任編輯:王明芳