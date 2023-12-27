  • 21°C
香港時間 : 20231227日 (週三) 12:20
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 黎淑賢 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023 中一面試 MIRROR 名校專區 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 李施嬅
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

黎淑賢離世︱遺下4子大仔英國名牌大學畢業　曾自爆做全職媽媽壓力大致頭痛

育兒資訊 11:44 2023/12/27

分享：

分享：

熱門 黎淑賢 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023 中一面試 MIRROR 名校專區 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 李施嬅

育有4子的黎淑賢（Bonnie）昨日(26日)被發現在北角住所燒炭，被送往醫院搶救無效，終年46歲。據傳黎淑賢患有抑鬱症20年，長期要在律敦治醫院覆診。Bonnie與兩任丈夫育有4仔，，大仔及二仔與前夫盧惠光所生，而三仔及細仔就與丈夫許智政所生，Bonnie自從兒子出生後就淡出幕前，專心湊4個小朋友，她過往曾自爆做全職媽媽壓力很大，管接管送，甚至出現頭痛的症狀。

最新影片:

童學園
校長專訪︱保良局唐乃勤初中書院創科教育先驅　推大學級數生物科技研究海綿

Bonnie 1999年曾與武打藝人盧惠光結婚，二人育有兩子，但婚姻只維持8年。離婚後盧惠光負起照顧兩子的責任，並年花30萬供大仔盧俊諺英國升學，大仔亦生性，在英國著名的University of Bradford （布拉德福德大學）物理治療學士畢業。Bonnie曾坦言以前廿幾歲結婚未夠成熟，反而直到年紀大才懂得珍惜與孩子的生活：

依家我有4個仔，從佢哋身上，我可以學到好多。

她與盧惠光離婚後再婚嫁美容醫生許智政，再誕下三仔及細仔，成為4子媽媽，為了照顧家庭而淡出幕前做全職媽媽，她曾在訪問表示做全職媽媽需要照顧孩子壓力很大，出現頭痛的症狀，所以會獨自行夜山減壓。

當時她表示，大兒子Jacky在英國讀書能夠獨立自主，不用牽掛。反而另外的三位孩子需要全程負責起居飲食的安排，以及課外活動接送都一手包辦。她曾表示：「要做自己的事需要在下午兩時半前完成。」

黎淑賢與現任丈夫許智政誕下三仔及細仔。IG圖片

次子出生後改變教育方式

Bonnie曾在訪問中表示，長子Jackie出生後心情特別緊張，連他上廁所也陪伴左右，三、四歲時，他不愛刷牙不愛洗面，我便替他抹面，逗他刷牙。總言之，囝囝要甚麼，Bonnie便給他，甚至他未開口，她已將東西遞到面前。

眼見Jacky愈來愈依賴，Bonnie開始明白「溺愛」只會害了孩子，之後開始訓練大仔獨立及自理能力，更放棄過去的「伴讀」方式，結果成績相當不錯，令她喜出望外，經過多番訓練，長子在小四開始自己溫書，及後更到英國升學照顧自己。

盧惠光供大仔在英國升學，曾因為要供書教學，所以決定不再婚。IG圖片

而次子出生後，她一改以往的教子方式，凡事要求兒子親力親為，從而訓練獨立性。所以次子從小就很懂事，知道如何照顧自己。不過當時Bonnie強調凡事要取得平衡，太遷會變成「港孩」，但太少照顧又會令親子關係疏遠。

點擊圖片放大
+8
+7

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

12月是小學測考季，TOPick推出中英數常免費試題下載區，立即下載免費試題備戰測考：中英數常試題

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

責任編輯:王明芳

相關文章

【明星育兒】黎淑賢生日4子相伴　 辛苦供書教學培養長子英國名校畢業
19:09 2022/07/14
【明星育兒】黎淑賢生日4子相伴　 辛苦供書教學培養長子英國名校畢業
黎淑賢離世丨黎淑賢生前最後IG發文曝光　現任丈夫收WhatsApp短訊：來生再見
17:32 2023/12/26
黎淑賢離世丨黎淑賢生前最後IG發文曝光　現任丈夫收WhatsApp短訊：來生再見
黎淑賢離世｜對人歡笑恐背人愁　拆解3大抑鬱症警號　家人勸慰時一句話恐成催命符
今日 10:55
黎淑賢離世｜對人歡笑恐背人愁　拆解3大抑鬱症警號　家人勸慰時一句話恐成催命符

你可能感興趣

【明星育兒】黎淑賢生日4子相伴　 辛苦供書教學培養長子英國名校畢業
19:09 2022/07/14
【明星育兒】黎淑賢生日4子相伴　 辛苦供書教學培養長子英國名校畢業
黎淑賢離世丨黎淑賢生前最後IG發文曝光　現任丈夫收WhatsApp短訊：來生再見
17:32 2023/12/26
黎淑賢離世丨黎淑賢生前最後IG發文曝光　現任丈夫收WhatsApp短訊：來生再見
黎淑賢離世｜對人歡笑恐背人愁　拆解3大抑鬱症警號　家人勸慰時一句話恐成催命符
今日 10:55
黎淑賢離世｜對人歡笑恐背人愁　拆解3大抑鬱症警號　家人勸慰時一句話恐成催命符
家庭教育 盧惠光 抑鬱症 兒童健康 律敦治醫院 頭痛 北角

最高瀏覽

黎淑賢離世丨盧惠光前妻黎淑賢家中燒炭　送院搶救惜返魂乏術
黎淑賢離世丨盧惠光前妻黎淑賢家中燒炭　送院搶救惜返魂乏術
黎淑賢離世丨黎淑賢生前最後IG發文曝光　現任丈夫收WhatsApp短訊：來生再見
黎淑賢離世丨黎淑賢生前最後IG發文曝光　現任丈夫收WhatsApp短訊：來生再見
爺孫戀丨李龍基女友回應網民「嘔番七間屋出嚟」嘲諷　Chris用12字大反擊表明態度
爺孫戀丨李龍基女友回應網民「嘔番七間屋出嚟」嘲諷　Chris用12字大反擊表明態度
令人心痛︱2歲男童搭車太安靜 父回頭驚見兒遭「車窗夾頸」命危
令人心痛︱2歲男童搭車太安靜 父回頭驚見兒遭「車窗夾頸」命危
網絡熱話︱曾拒麻省理工「選擇出家為僧」 數學天才12年後現況曝光出乎意料
網絡熱話︱曾拒麻省理工「選擇出家為僧」 數學天才12年後現況曝光出乎意料