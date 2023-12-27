黎淑賢離世丨黎淑賢老公許智政曾涉「賣廣告」　專業失德遭停牌

▲ 黎淑賢老公曾專業失德。

黎淑賢老公﹑美容醫生的許智政過去曾兩度涉專業失德被判停牌，2006年許智政與謝天華胞弟謝梓華等共三名醫生，在雜誌廣告上為一間美容中心宣傳。

最後許智政被醫務委員會裁定專業失德，醫委會同時向他予以譴責，而謝天華胞弟則被發警告信及刊憲。

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涉賣廣告

據了解當時案情指美容中心在一份雜誌上刊登一則「速效激光碳粉收毛孔」廣告，並在廣告上附上優惠券，當時許智政個人照片更被刊於廣告內。

不過許智政當時曾表示要求有關記者將寫好的內容在刊登前交他過目，但他最後都沒有收到，而該美容中心董事蔡達暉則在聆訊中稱一直不知刊登廣告的事，全由美容中心的巿場推廣經理負責，而他們從沒有因該「廣告」付款。

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曾遭停牌

其後在2011年，許智政再因於2009年以「皮膚科專業醫生」身份接受雜誌訪問，涉違反非專科醫生不能誤導市民擁有專業資格的專業守則，被判停牌兩個月，不過緩刑兩年執行。

據知在2009年5月出版的一本雜誌其中一篇報道中，許智政介紹新式美容產品，身份寫上「皮膚科專業醫生」，不過許智政並無註冊皮膚科專科醫生資格。

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