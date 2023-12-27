全職媽媽︱教小一女兒做功課好勞氣　全職港媽後悔放棄工作：佢處處挑戰底線

▲ 自從女兒升上小一，港媽每天督促學業感到勞氣，開始質疑當初全職湊女的決定。

許多媽媽心底可能都有一刻掙扎過，應該做全職媽媽還是在職媽媽。有全職港媽感嘆自從女兒升上小一後，在督促學業方面日日感到勞氣，不時要出言責罵甚至動手管教，她開始質疑自己當初為了女兒放棄事業的決定。

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一名港媽在「親子王國」討論區發帖，「以放棄工作陪伴小孩係錯誤決定？！」為題，她表示自女兒出生便放棄工作一直陪伴，專心陪伴女兒成長。如今女兒升上小一，功課壓力漸大，結果頻頻受氣。

港媽表示，每次教女兒功課、溫習都相當勞氣，她自言盡力克制，但對方卻「處處挑戰底線」，發脾氣和駁嘴，最後港媽要花大量心力和時間，女兒才願意聽話。她坦言，經常迫於無奈要大聲喝罵，甚至出手才肯停止，此情況就每日放學不斷重演。

港媽表示女兒在別人眼中是乖乖女，在外人面前說話「陰聲細氣」且比較寡言，但在家中卻完全相反，一旦遇上不如意的事時，態度即變得惡劣。加上港媽長時間陪伴，使女兒不懂獨立，因此港媽為自己當初的決定感到後悔和沮喪。

眼見全職工作嘅家長都冇我咁勞心勞力，當初我決定可能係錯誤嘅開始。

港媽續指，舊同事曾向她分享，從來不會跟進子女的功課和考試，寧願花費讓孩子補習免卻煩惱。不過她擔心錯過女兒的童年，認為全心全意照顧會更好。面對女兒周而復始的情況，漸漸改變了想法：

但最近覺得咁樣未嘗唔係好事，減少磨擦，少見多珍惜，拉近親子關係。

網民認為改善關係較重要

網民紛紛到帖文下留言，不少網民明白和同情港媽的無奈，以過來人身分表示必經階段，支持她全職照顧：「真係到你老到要仔女照顧時，就知現在付出的是否值得嘅！」有網民建議她將責任「外判」，讓女兒去補習。亦有網民認為該港媽用錯管教方式，換來反效果：「唔好吓吓為咗追成績打打罵罵，傷感情先係最不值。」

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責任編輯：王明芳