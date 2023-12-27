【女校窺淫】涉穿校服藏德望女廁偷窺　30歲男准保釋候訊禁入任何學校

▲ 涉於德望學校女廁偷窺被告今准保釋至明年2月再訊。資料圖片

30歲男子涉身穿德望學校女生校服，匿藏在女廁廁格偷窺兩女童，早前被控1項窺淫罪，今（27日）於九龍城裁判法院再訊。被告暫毋須答辯，今申請保釋獲批，須交出現金連人事擔保共20萬元，其間不得進入任何學校及踏足德望學校50米範圍內。裁判官將案件押後至2024年2月21日再訊，待控方索取法律意見。

案件今再提堂，被告張晉康（30歲）暫毋須答辯，控方申請押後案件以索取法律意見，並反對被告保釋。被告有保釋申請，獲署理主任裁判官香淑嫻批准，被告須交出17萬元現金及3萬元人事擔保，期間不得離港，須交出旅遊證件，每天到警署報到，不得接觸控方證人，並不得進入任何學校及德望學校50米範圍內。據悉，被告已遭城巴解僱。

被告張晉康（30歲），早前報稱城巴員工，被控於2023年10月16日，在九龍黃大仙清水灣道303號德望學校3樓女廁，暗中觀察或拍攝女童X與Y，而X與Y所處的地方，屬身處該地方的個人按理能被預期可能會裸露、露出私密部位或進行私密作為者，及X與Y處身於令人對保存私隱有合理期望的情況，及張不理會女童X與Y是否同意被他觀察或拍攝。

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記者：陳曉欣