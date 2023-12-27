名人育兒︱從不擺父親架子不反對子女早戀 勞福局長孫玉菡：我可以好鬼馬

▲ 勞福局長孫玉菡表示，自己從不擺父親架子。

勞工及福利局局長孫玉菡接受馬會刊物《駿步人生》最新一期封面人物訪問，除了細說「阿勞」與「阿福」，也大談生活日常、轉任問責局長的心路歷程，以及對領袖條件、香港前景的看法，更分享了自己的親子方程式。

孫玉菡工作繁忙，但他每天早上六時起床，上班前抽空在寓所附近散步半小時，「這是我唯一可以分配出來的時間。效果不錯，人精神很多。」他天天堅持，即使下雨也會設法完成。

結束一天辛勞工作後，孫玉菡晚上回家，與13歲女兒和11歲兒子天南地北，談談情、搞搞笑，是他的減壓特效藥。他說，自己從來沒有擺出父親架子，「在他們很小的時候，我已經把他們當作朋友，我永遠都會問他們想要甚麼。」兩名子女性格各異，他會聆聽，之後放手讓小孩做決定；每晚睡前則盡可能與孩子傾偈，內容圍繞歷史、文化相關的事物，並以有趣生動，甚至搞笑的形式演繹，「我都可以好鬼馬的。」

現今孩子比較早熟，假如Chris的兒子有對象想「追女仔」，他會怎麼反應？「其實是好事！他（因此）會整理儀容、爭取表現自己，這是成熟的表現。」孫玉菡笑言不反對兒子追求心儀的女性，但方法要兒子自行探索，他教不了。

不少家長會讓子女留學出去看世界，Chris也同意到內地或海外升學是一種試煉，「當你離開舒適區來到一個天天都要考慮怎樣生活的地方，便有機會反躬自省。」不過，他的孩子「都很愛香港」，他會把選擇權交給他倆。

孫玉菡的教子方程式，套用在制定基層兒童福利政策方面又如何？問他，基層家庭的少年人怎樣可以逆轉跨代貧窮？他認為視野和眼界同樣重要：「他們需要的是一個更好的社交生活，擴闊個人社交圈子、提供上流機會，讓他們對未來生活產生更多的期盼。」

政府2022年推出「共創明『Teen』計劃」，為弱勢社群家庭的初中生配對專屬人生導師，幫助他們擴闊眼界，建立正向的人生觀和目標。馬會積極推動青年發展及扶貧工作，作為計劃策略夥伴副主席之一，除透過馬會慈善信託基金撥款作出支持，過去一年亦邀請逾900位學員和他們的友師參觀旗下設施，包括馬醫院、屯門公眾騎術學校及大館等。此外，馬會共推薦25名員工及馬會獎學金得主成為友師，與學員分享人生經驗。

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