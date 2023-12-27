職場穿搭｜拆解Man姐不用Hermès之謎　名牌手袋揭職場生存之道 

▲ 名牌手袋能揭示職場生存之道？

台慶劇《新聞女王》雖然已經播放完畢，但餘韻仍在，因為劇中隱含的職場規則，在現實中也許能學以致用，例如各主播常用的手袋品牌，已經揭示了她們的地位排序，Man姐常用Bottega Veneta、Balenciaga手袋，但身為新聞部高層的她身上卻未曾出現過Hermès手袋，反而Big Boss方太就經常拿著市價已經超過十萬元的Birkin出現，為什麼呢？

Man姐愛用Bottega Veneta手袋

記得劇中有一幕被網民譽為「名場面」，就是方太帶Man姐去買手袋，當中方太表示什麼類型的手袋都要擁有，而且各司其職，目的是向Man姐暗示一間公司應該存在不同作用和位置的員工，不能一人獨大，從而希望Man姐不要獨攬大權，可見方太是個狠角色，從中更明白為何一眾女主播的手袋在品牌和價錢上都有階級之分。

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不敢跟方太同用Hermès手袋

Man姐作為高層，她很喜歡用有「意大利愛馬仕」之稱的Bottega Veneta手袋，BV以皮革編織手袋著名，Man姐有黑色編織的經典款，亦有一個墨綠色的BV Arco 29手袋，另一個她常用的白色Delvaux Brillant Mini手袋，價值超過港幣五萬元，更有一款Balenciaga沙漏袋，這三個品牌同樣可以突顯Man姐地位，但她卻從未使用Hermès手袋，原因顯而易見，就是Man姐不能功高蓋主，不可以跟方太的手袋撞牌子或者撞款呢！

徐曉薇與許詩晴用小資女愛牌

除了方太與Man姐地位有別外，Man姐的下屬徐曉薇與許詩晴所用的手袋同樣有隱喻，Man姐十分寵愛曉薇，因為曾經是她的心腹，所以Man姐曾送手袋給曉薇，而品牌就是小資女愛牌Tory Burch，送給曉薇的款式約港幣三千元，容量又大，可謂職場小資女的必備款，而且很貼合曉薇的身份地位。

再來就是許詩晴，她為了上位，不惜投靠Man姐，初期Man姐處處留難她，但仍不忘送她手袋，意想不到的是，Man姐送她平民品牌、有小CK之稱的Charles & Keith白色袋，價值只需約六百元，亦從中暗示詩晴地位連曉薇都不如，Man姐這個算是明示了吧！但為了討好Man姐，詩晴還是經常背著這個手袋，上位目標夠明確。

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手袋暗喻職場潛規則

由Big Boss方太的Hermès Birkin，到Man姐的Bottega Veneta、Delvaux、Balenciaga，再到曉薇的Tory Burch、詩晴的Charles & Keith，明顯地突顯了她們地位之別，職場地位有高有低，不能越線，像使用手袋一樣要各安其份，最好不要跟上司同款同牌子，這個職場潛規則，大家看懂了嗎？

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責任編輯：Kiwi Lee