  • 21°C
香港時間 : 20231227日 (週三) 14:42
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 黎淑賢 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023 中一面試 MIRROR 名校專區 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 李施嬅
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

職場穿搭｜拆解Man姐不用Hermès之謎　名牌手袋揭職場生存之道 

休閒消費 14:13 2023/12/27

分享：

分享：

熱門 黎淑賢 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023 中一面試 MIRROR 名校專區 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 李施嬅

名牌手袋能揭示職場生存之道？

台慶劇《新聞女王》雖然已經播放完畢，但餘韻仍在，因為劇中隱含的職場規則，在現實中也許能學以致用，例如各主播常用的手袋品牌，已經揭示了她們的地位排序，Man姐常用Bottega Veneta、Balenciaga手袋，但身為新聞部高層的她身上卻未曾出現過Hermès手袋，反而Big Boss方太就經常拿著市價已經超過十萬元的Birkin出現，為什麼呢？

Man姐愛用Bottega Veneta手袋

記得劇中有一幕被網民譽為「名場面」，就是方太帶Man姐去買手袋，當中方太表示什麼類型的手袋都要擁有，而且各司其職，目的是向Man姐暗示一間公司應該存在不同作用和位置的員工，不能一人獨大，從而希望Man姐不要獨攬大權，可見方太是個狠角色，從中更明白為何一眾女主播的手袋在品牌和價錢上都有階級之分。

點擊圖片放大
+10
+9

不敢跟方太同用Hermès手袋

Man姐作為高層，她很喜歡用有「意大利愛馬仕」之稱的Bottega Veneta手袋，BV以皮革編織手袋著名，Man姐有黑色編織的經典款，亦有一個墨綠色的BV Arco 29手袋，另一個她常用的白色Delvaux Brillant Mini手袋，價值超過港幣五萬元，更有一款Balenciaga沙漏袋，這三個品牌同樣可以突顯Man姐地位，但她卻從未使用Hermès手袋，原因顯而易見，就是Man姐不能功高蓋主，不可以跟方太的手袋撞牌子或者撞款呢！

徐曉薇與許詩晴用小資女愛牌

除了方太與Man姐地位有別外，Man姐的下屬徐曉薇與許詩晴所用的手袋同樣有隱喻，Man姐十分寵愛曉薇，因為曾經是她的心腹，所以Man姐曾送手袋給曉薇，而品牌就是小資女愛牌Tory Burch，送給曉薇的款式約港幣三千元，容量又大，可謂職場小資女的必備款，而且很貼合曉薇的身份地位。

再來就是許詩晴，她為了上位，不惜投靠Man姐，初期Man姐處處留難她，但仍不忘送她手袋，意想不到的是，Man姐送她平民品牌、有小CK之稱的Charles & Keith白色袋，價值只需約六百元，亦從中暗示詩晴地位連曉薇都不如，Man姐這個算是明示了吧！但為了討好Man姐，詩晴還是經常背著這個手袋，上位目標夠明確。

最新影片推介：

靚太安樂窩
靚太安樂窩｜二手名牌袋寄賣過程大公開　店主分享三大注意事項

手袋暗喻職場潛規則

由Big Boss方太的Hermès Birkin，到Man姐的Bottega Veneta、Delvaux、Balenciaga，再到曉薇的Tory Burch、詩晴的Charles & Keith，明顯地突顯了她們地位之別，職場地位有高有低，不能越線，像使用手袋一樣要各安其份，最好不要跟上司同款同牌子，這個職場潛規則，大家看懂了嗎？

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：Kiwi Lee

相關文章

網絡熱話丨狂晒Hermès珠寶腳踏LV氈　土豪母子超奢華豪宅曝光
12:33 2023/12/22
網絡熱話丨狂晒Hermès珠寶腳踏LV氈　土豪母子超奢華豪宅曝光
趣味設計｜自然風景與動物融入時尚單品　LOEWE x Suna Fujita系列充滿童趣
17:37 2023/12/19
趣味設計｜自然風景與動物融入時尚單品　LOEWE x Suna Fujita系列充滿童趣
靚太安樂窩｜二手名牌袋寄賣過程大公開　店主分享三大注意事項
13:57 2023/12/22
靚太安樂窩｜二手名牌袋寄賣過程大公開　店主分享三大注意事項
新聞女王︱被上司情緒勒索挑戰底線？職場達人教應對現實版Man姐方法
13:29 2023/11/27
新聞女王︱被上司情緒勒索挑戰底線？職場達人教應對現實版Man姐方法

你可能感興趣

網絡熱話丨狂晒Hermès珠寶腳踏LV氈　土豪母子超奢華豪宅曝光
12:33 2023/12/22
網絡熱話丨狂晒Hermès珠寶腳踏LV氈　土豪母子超奢華豪宅曝光
趣味設計｜自然風景與動物融入時尚單品　LOEWE x Suna Fujita系列充滿童趣
17:37 2023/12/19
趣味設計｜自然風景與動物融入時尚單品　LOEWE x Suna Fujita系列充滿童趣
靚太安樂窩｜二手名牌袋寄賣過程大公開　店主分享三大注意事項
13:57 2023/12/22
靚太安樂窩｜二手名牌袋寄賣過程大公開　店主分享三大注意事項
手袋 職場文化 新聞女王 Balenciaga Hermes

最高瀏覽

黎淑賢離世丨盧惠光前妻黎淑賢家中燒炭　送院搶救惜返魂乏術
黎淑賢離世丨盧惠光前妻黎淑賢家中燒炭　送院搶救惜返魂乏術
黎淑賢離世丨黎淑賢生前最後IG發文曝光　現任丈夫收WhatsApp短訊：來生再見
黎淑賢離世丨黎淑賢生前最後IG發文曝光　現任丈夫收WhatsApp短訊：來生再見
黎淑賢離世｜對人歡笑恐背人愁　拆解3大抑鬱症警號　家人勸慰時一句話恐成催命符
黎淑賢離世｜對人歡笑恐背人愁　拆解3大抑鬱症警號　家人勸慰時一句話恐成催命符
急症室最長等候時間（12月27日 時間12:05）
急症室最長等候時間（12月27日 時間12:05）