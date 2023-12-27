英國升學︱成績差同學英國升學變學霸　港生好奇：當地中學特別廢？

近年，不少人都選擇海外升學，外國的學習環境及文化與香港有一定差異。有網民就於討論區分享中學時成績較差的同學到英國後，變成了「學霸」，遂向其他網民詢問英國中學較差，還是香港教育制度而埋沒了學生的才華。

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英國升學成晉升學霸之路？

有網民於「連登討論區」以「英國的中學其實是不是真的特別差」為題，分享中學同學到英國升學後的轉變。他表示中學時期有幾位成績差的同學到英國讀書後，成為了「學霸」，之後更經常在社交平台上炫耀自己入讀了哪一間大學。事主對此感疑惑，向網民提問：

有沒有人知道其實是英國的中學特別差，還是香港的教育制度埋沒了這班人的才華？

香港人標籤成績差便是廢物

對於事主「英國中學特別差」的看法，引來網民的不滿，認為「成績差不代表廢」、「香港教育只會讓學生盲目讀書，只要成績不好就會被標籤為廢物」，事主對於網民的回應，紛紛指出只是好奇英國中學的課程是否較淺易，還是純粹他們不適合香港的教育制度？他又表明沒有成績差等於廢的想法。

香港填鴨教育 西方著重個人興趣

另外，不少人亦指這是兩地教育制度的差異所致，表示香港著重「填鴨式教育」，「啲老師有時都未必識解答到題目，只係叫你背」、「東亞教育，你唔識即係垃圾，世界唔會遷就你」。又有人指香港人以讀書是為尋找工作為目的，表示「香港的文化係讀書文化，係讀完書搵份好工，根本唔會去認真學知識」。

有網友則指出，西方教育是著重於激發學生的好奇心，讓他們自行解決問題和尋找答案。「英國，佢唔會太在意你讀唔讀得叻，因為你唔得都可以做其他野搵到食，唔會太辛苦」，亦有網民表示「英國只要答到個答案，冇人care 你啲步驟啱唔啱，列得清唔清晰，又俾足時間你答，做完份卷仲有成粒鐘俾你慢慢check」。

不過，有移居英國的網民指，即使是就讀小學的子女也需要外出補習，同時亦有人表示英國亦有精英班之分，指「精英班好谷，唔掂嗰啲會勸你自己走，再收啲勁人返黎換血」。

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責任編輯：王明芳