  • 21°C
香港時間 : 20231227日 (週三) 14:38
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 黎淑賢 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023 中一面試 MIRROR 名校專區 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 李施嬅
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

英國升學︱成績差同學英國升學變學霸　港生好奇：當地中學特別廢？

升學教育 12:57 2023/12/27

分享：

分享：

熱門 黎淑賢 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023 中一面試 MIRROR 名校專區 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 李施嬅

近年，不少人都選擇海外升學，外國的學習環境及文化與香港有一定差異。有網民就於討論區分享中學時成績較差的同學到英國後，變成了「學霸」，遂向其他網民詢問英國中學較差，還是香港教育制度而埋沒了學生的才華。

最新影片推介：

童學園
校長專訪︱保良局唐乃勤初中書院創科教育先驅　推大學級數生物科技研究海綿

英國升學成晉升學霸之路？

有網民於「連登討論區」以「英國的中學其實是不是真的特別差」為題，分享中學同學到英國升學後的轉變。他表示中學時期有幾位成績差的同學到英國讀書後，成為了「學霸」，之後更經常在社交平台上炫耀自己入讀了哪一間大學。事主對此感疑惑，向網民提問：

有沒有人知道其實是英國的中學特別差，還是香港的教育制度埋沒了這班人的才華？

香港人標籤成績差便是廢物

對於事主「英國中學特別差」的看法，引來網民的不滿，認為「成績差不代表廢」、「香港教育只會讓學生盲目讀書，只要成績不好就會被標籤為廢物」，事主對於網民的回應，紛紛指出只是好奇英國中學的課程是否較淺易，還是純粹他們不適合香港的教育制度？他又表明沒有成績差等於廢的想法。

香港填鴨教育 西方著重個人興趣

另外，不少人亦指這是兩地教育制度的差異所致，表示香港著重「填鴨式教育」，「啲老師有時都未必識解答到題目，只係叫你背」、「東亞教育，你唔識即係垃圾，世界唔會遷就你」。又有人指香港人以讀書是為尋找工作為目的，表示「香港的文化係讀書文化，係讀完書搵份好工，根本唔會去認真學知識」。

有網友則指出，西方教育是著重於激發學生的好奇心，讓他們自行解決問題和尋找答案。「英國，佢唔會太在意你讀唔讀得叻，因為你唔得都可以做其他野搵到食，唔會太辛苦」，亦有網民表示「英國只要答到個答案，冇人care 你啲步驟啱唔啱，列得清唔清晰，又俾足時間你答，做完份卷仲有成粒鐘俾你慢慢check」。

不過，有移居英國的網民指，即使是就讀小學的子女也需要外出補習，同時亦有人表示英國亦有精英班之分，指「精英班好谷，唔掂嗰啲會勸你自己走，再收啲勁人返黎換血」。

12月是小學測考季，TOPick推出中英數常免費試題下載區，立即下載免費試題備戰測考：中英數常試題

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

ET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

責任編輯：王明芳

相關文章

海外升學丨李施嬅「主播腔」晒流利英文　出身多倫多大學靠一招特訓英式口音
13:34 2023/12/15
海外升學丨李施嬅「主播腔」晒流利英文　出身多倫多大學靠一招特訓英式口音
學霸藝人丨《新聞女王》10位演員學歷逐個數　馬國明頂尖學府畢業呢位港姐公屋出身成學霸
18:16 2023/12/18
學霸藝人丨《新聞女王》10位演員學歷逐個數　馬國明頂尖學府畢業呢位港姐公屋出身成學霸
英國教育丨前教師媽媽移英子女功課量銳減　校園重視多元發展：小朋友開心
17:53 2023/12/20
英國教育丨前教師媽媽移英子女功課量銳減　校園重視多元發展：小朋友開心

你可能感興趣

海外升學丨李施嬅「主播腔」晒流利英文　出身多倫多大學靠一招特訓英式口音
13:34 2023/12/15
海外升學丨李施嬅「主播腔」晒流利英文　出身多倫多大學靠一招特訓英式口音
學霸藝人丨《新聞女王》10位演員學歷逐個數　馬國明頂尖學府畢業呢位港姐公屋出身成學霸
18:16 2023/12/18
學霸藝人丨《新聞女王》10位演員學歷逐個數　馬國明頂尖學府畢業呢位港姐公屋出身成學霸
英國教育丨前教師媽媽移英子女功課量銳減　校園重視多元發展：小朋友開心
17:53 2023/12/20
英國教育丨前教師媽媽移英子女功課量銳減　校園重視多元發展：小朋友開心
海外升學 中小學教育 網絡熱話 社交平台 移民 中學 香港 英國

最高瀏覽

黎淑賢離世丨盧惠光前妻黎淑賢家中燒炭　送院搶救惜返魂乏術
黎淑賢離世丨盧惠光前妻黎淑賢家中燒炭　送院搶救惜返魂乏術
黎淑賢離世丨黎淑賢生前最後IG發文曝光　現任丈夫收WhatsApp短訊：來生再見
黎淑賢離世丨黎淑賢生前最後IG發文曝光　現任丈夫收WhatsApp短訊：來生再見
黎淑賢離世｜對人歡笑恐背人愁　拆解3大抑鬱症警號　家人勸慰時一句話恐成催命符
黎淑賢離世｜對人歡笑恐背人愁　拆解3大抑鬱症警號　家人勸慰時一句話恐成催命符
急症室最長等候時間（12月27日 時間12:05）
急症室最長等候時間（12月27日 時間12:05）