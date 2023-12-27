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跟車太貼｜的士遇紅燈停車　單車收掣不及猛撞車尾　騎車男頭部撞爆擋風玻璃

都市病 12:49 2023/12/27

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熱門 黎淑賢 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023 中一面試 MIRROR 名校專區 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 李施嬅

網上昨日（26日）起流傳一段車Cam影片，片中一名單車手騎車尾隨一輛的士時，的士因為交通燈轉紅燈在路口前停車；但單車手收掣不及，猛撞的士車尾，其頭部更撞碎的士車尾的擋風玻璃，導致人車倒地。幸單車手當時戴有頭盔，似無大礙，其後可把單車扶正暫放回路邊。事實上，當頭部受到猛烈撞擊，傷勢可大可小，甚至有機會出現6大後遺症。

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警方：事故中無人受傷

事發片段可見，一輛紅的當時正沿東涌達東路行駛，後方一直有一輛單車尾隨。當紅的駛至富東廣場對開燈位時，司機見交通燈轉紅燈遂煞車停下。可是，後方的單車男卻收掣不及，連人帶車撞向的士車尾，其戴有頭盔的頭部更猛撼的士車尾的擋風玻璃，導致玻璃應聲爆裂，單車男跌坐地上。

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意外發生後，單車男立即爬起身，並查看左手的傷勢，之後再扶起單車走到路邊欄杆，似乎並無大礙。片段至此結束，片中未有透露事發日期。警方其後回覆傳媒查詢指，事發周一（25日）下午約5時，一名姓羅男子踩單車至上址時，連人帶車撞向的士車尾。事件中，羅男及的士司機都沒有受傷，案件列作交通意外，事因原因正在調查。

不少網民看過片段後，紛紛認為單車手未有查看交通狀況才致意外發生，有網民表示：「保持兩秒距離嘅守則都唔跟」、「追風變咗追尾」、「今次好彩就爆玻璃，下次應該爆頭」、「自己跟太貼，無得怪前車」、「揸車無遠望只能近撞」、「跟得埋，睇唔遠，反應慢」、「個頭盔又幾硬淨」、「個頭盔真係真材實料」。

頭部5大受傷後果

如頭部受猛然撞擊，後果可大可小。由於頭部內充滿各種重要器官，受傷後果可導致腦部受損、腦震盪等情況，醫院管理局於「醫院管理局健康指南」中提及5大頭部受傷後果：

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  • 顱內出血：瘀血積聚可致腦壓上升及引致死亡。
  • 腦部受損：外力經傳送攻擊腦部，引致腦部組織受損，嚴重腦損傷可引致腦部機能故障及死亡。
  • 腦震盪：腦神經系統出現短暫失靈，例如短暫的不省人事或失憶。

出現5大惡化徵兆 須立即送院

如果傷者情況嚴重，建議應盡快送院診治；如果出現暈迷，可讓傷者保持半臥姿態，保持氣道暢通，除非因為呼吸困難，應該盡量避免移動傷者；如果有傷口，可於患處施壓以制止出血。

醫管局建議，出院後如果患者出現神智不清、抽筋痙攣、劇烈頭痛、嘔吐及行為錯亂等情況，就可能顯示傷者情況惡化，必須即時將傷者送回醫院。

傷後或會出現「頭部傷後綜合症」

部份傷者在頭部受傷後，或會出現「頭部傷後綜合症」，傷者會將持續某些後遺症狀，部份症狀會於數月內自動消失，但部份傷者症狀可能持續較久，但一般分為以下6大症狀：

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