  • 21°C
香港時間 : 20231227日 (週三) 14:39
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 黎淑賢 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023 中一面試 MIRROR 名校專區 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 李施嬅
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

旅遊滑雪注意｜日本滑雪跌至倒插　27歲中國女遊客堆雪堆亡　教練警告：吸｢粉雪｣3分鐘可致命

食用安全 13:08 2023/12/27

分享：

分享：

熱門 黎淑賢 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023 中一面試 MIRROR 名校專區 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 李施嬅

外遊滑雪要注意安全！一名27歲中國女遊客上周六（23日），在日本新潟縣湯澤町的「神樂滑雪場」玩單板滑雪期間，疑因摔倒時倒插被積雪掩埋，被拉出來時已無呼吸脈搏，送醫院後證實死亡。據消息指，事發時由於大雪，現場被禁止進入，有報道亦指懷疑死者與友人擅自闖入滑雪場已封閉的雪道。有當地滑雪教練懷疑死者是跌倒後吸入「粉雪」導致窒息，解釋粉雪像麵粉一樣，輕易灌入口鼻，只需3到5分鐘，人便可能窒息死亡。

最新影片:

活得健康啲
生命鬥士 | 公院護士患4期卵巢癌　捱過6次化療重返職場：更理解病人

據當地傳媒報道，事發於上周六下午2時30分左右，27歲姓符中國女子在神樂滑雪場滑雪時，摔倒倒插並被雪掩埋。與她一起滑雪的3名友人見狀馬上聯繫滑雪場的巡邏人員，惟符女被拯救出時已無呼吸脈搏，送院後證實死亡。報道又指，同行友人雖然目睹意外發生，但因是滑雪初學者，故不敢貿然上前幫忙。

由於事發的「Y3滑雪道」適合高級課程，且因積雪過多有雪崩危險，遊客被禁止進入該區域，因此不排除有人擅闖，警方正在調查事發時的情況。

點擊圖片放大
+4
+3

教練：吸「粉雪」3分鐘恐致命

神樂滑雪場旁邊一間旅館的主理人、同時是滑雪教練的陳寬（化名）接受中國媒體訪問時表示，懷疑符女是摔倒後吸入粉雪，導致窒息，又強調滑雪場當日「並沒有發生雪崩」。他指出，神樂滑雪場以粉雪聞名，而意外地點處於一條未開放的高級滑雪道上。

陳寬又指，在雪中跌倒，如果姿勢不對，非常有可能口鼻全臉進雪。他特別強調，很多人會以為雪傷不了人，但粉雪的可怕就在於它像麵粉一樣，是會在滑手倒地的時候灌入口鼻，被動吸入，導致窒息，

「3到5分鐘，人就會立刻沒了。」

陳寬又稱為保障安全，滑粉雪時絕不建議一個人滑，而且需要有專業或有經驗的人帶路。他表示，因為粉雪很深，摔倒後很難自行爬起來，「在失去判斷力，分不清上下的時候，只能是靠同伴，從外拖出來。」

滑雪人士愛滑「粉雪」　恐藏雪崩危機

開心平方滑雪季的創始人韓楊海龍亦受訪指出，滑雪道有「道內雪」和「道外雪」之分，道外雪與道內雪是相反，「滑上去鬆軟，摔倒也不疼的，就是道外雪，簡單理解就是沒有人工干預過的雪道。」

這類道外雪通常被稱為「粉雪」，是不少滑雪人士所追崇，但同時也有風險，「滑粉雪和滑道內雪是兩種完全不同的感覺，粉雪有時候很深，如果滑板板頭扎進去，會比較難起身。」如果在山中滑粉雪，還可能在滑的時候出現雪崩，

「尤其大山雪被太陽照過之後，會變得更鬆軟，更易發生（雪崩）。」

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

健康問題 滑雪 日本 中國

最高瀏覽

黎淑賢離世丨盧惠光前妻黎淑賢家中燒炭　送院搶救惜返魂乏術
黎淑賢離世丨盧惠光前妻黎淑賢家中燒炭　送院搶救惜返魂乏術
黎淑賢離世丨黎淑賢生前最後IG發文曝光　現任丈夫收WhatsApp短訊：來生再見
黎淑賢離世丨黎淑賢生前最後IG發文曝光　現任丈夫收WhatsApp短訊：來生再見
黎淑賢離世｜對人歡笑恐背人愁　拆解3大抑鬱症警號　家人勸慰時一句話恐成催命符
黎淑賢離世｜對人歡笑恐背人愁　拆解3大抑鬱症警號　家人勸慰時一句話恐成催命符
急症室最長等候時間（12月27日 時間12:05）
急症室最長等候時間（12月27日 時間12:05）