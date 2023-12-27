演出《SBS歌謠大戰》跌落台「消失」10秒　男團NCT成員Ten報平安：我沒事不用擔心

▲ NCT U演出時，泰籍成員Ten小意外。

歌手演出遇上驚險事時有發生！前日聖誕節於仁川舉行的韓國《SBS歌謠大戰2023》，共有25組韓國組合參與演出，當中男團NCT小分隊NCT U表演時，泰籍成員Ten（李永欽）發生了小意外！

【意外摔倒】韓國GOT7王嘉爾演出發生意外 Jackson從台上直撻落地

▲ Ten已跟粉絲報平安！

Ten「消失」10秒：我沒事

網上平台抖片流傳一段影片，當NCT成員Ten踏上舞台時，或許Ten未為意升降台已打開，他不小心不踏空跌落舞台下，嚇至粉絲失控尖叫。

Ten「消失」10秒後重回舞台，之後更繼續表演，或許舞台不算高，故他看來沒有大礙。

其後Ten跟粉絲報平安：「我沒事，不用擔心我，如果真的很痛的話，我會說的」

韓國男團ASTRO成員文彬家中倒斃 經理人公司悲痛： 成為天上的星星

事實上，《SBS歌謠大戰2023》於2019年也發生過意外，當年女團Red Velvet成員Wendy因升降台失靈而墮下，導致其臉部受傷、右骨盆及右手腕骨折，Wendy更要休息長達8個月。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

最新影片推介：周秀娜專訪

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1