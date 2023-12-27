【庭外和解】前餅店女員工病假後疑遭解僱　雙方庭外和解前僱主賠償8.8萬元

▲ 前餅店女員工早前入稟指遭前僱主無理解僱，雙方今庭外和解前僱主願賠償8.8萬元。資料圖片

前餅店女員工疑於搬運紙箱時兩度扭傷背部，其後向勞工處匯報傷勢，復工後被要求作額外工作，最終被解僱。前女員工早前透過平機會入禀區院，要求前僱主及上司就情感損害等賠償21.4萬元，並作出書面道歉。案件今（27日）於區域法院提訊，平機會代表表示雙方已達成庭外和解，前僱主願意於21天內向事主賠償8.8萬元。

原告人李思穎；答辯人分別為冠僑飲食管理顧問有限公司（下稱冠僑）、董事譚啟榮及總廚盧劍龍。案件今於區域法院提訊，平機會代表於庭上表示，雙方已達成和解，答辯人須於21天內向原告賠償8.8萬元，原告於收款後14天須內向法庭申請傳票，案件毋須繼續。

據原告早前於入禀狀指，冠僑旗下經營兩間餅店，包括「北海道牛乳蛋糕」，李事發時為冠僑員工。2022年1月22日，李於搬運餅盒紙箱時扭傷背部，翌日被診斷患上急性下腰痛，先後獲6天病假，李曾向盧稱擬向冠僑提出工傷補償申索。

李在病假後復工，但常被盧要求處理額外工作，有關工作均不適合背部傷患剛復原的僱員。李其後因背傷再度休假，並向勞工處匯報傷勢，翌日被解僱。原告指答辯人違反《殘疾歧視條例》，要求就情感損害等賠償共21.4萬元及作出書面道歉。

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記者：林育慧