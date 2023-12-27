情陷網騙︱40歲宅男拍拖5年驚悉女友已婚育1子　被騙200萬得知真相竟選擇原諒

▲ 40歲宅男拍拖5年驚悉女友已婚育1子，被騙200萬得知真相竟選擇原諒。（iStock圖片）

網上交友要小心，內地一名40歲的王姓男子在網上結識了一名自稱35歲的女子，交往5年期間，對方以各種理由向他索取金錢。被愛情沖昏頭腦的王男甘願成為「人肉提款機」，結果欠下200多萬元債務，在旁人多番勸諭下報警，才發現被騙，女子原來已婚並育有一子。不過，王男得知真相後竟選擇大方原諒，並表示「我自始至終沒有很她」。

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根據內地傳媒報道，上海一名40歲男子王淵（化名）在網上結識了自稱35歲，擁研究生學歷的女子張麗（化名），對方隱瞞已婚並育有1子的事實，兩人交往5年多，關係只停留在吃飯逛街、看電影的程度。

張麗經常以各種理由向王淵索取金錢，更謊稱自己10多歲的兒子為「表弟」，又多次帶上他與王淵約會。而王淵為了與女友結婚，對其千依百順，更甘願成為「人肉提款機」，最終欠下200多萬元債務，甚至讓母親辦理房屋抵押貸款。

王淵的老闆李先生得此事後，認為他遭到詐騙，又指自己曾答應王淵，為其女友安排一個職位，但辦理手續時發現對方已婚已育，於是勸諭王淵趕緊報警。

經警方調查後發現，張麗已經41歲，其「表弟」實際上是她的兒子。由於張麗和丈夫曾長期失業，王淵成為了他們一家的「供養者」，甚至給予20萬元作為其兒子的補課費用。

不過，王淵得知真相後，竟念在舊情選擇原諒，更陪同張麗到派出所，要求警方撤案，其後更開出諒解書，並表示「我自始至終沒有很她」、「我只想她不要判得太重」。目前，張麗因涉嫌詐騙罪被當地檢察院逮捕。

案件曝光後引起熱議，不少網民都留言，「一個願打，一個願挨嗎」、「這女的真厲害」、「她到底有什麼魔力」、「這就是愛」。

事件震撼網民，笑言「這是真愛」、「這個新聞真的是好搞笑」、「這姑娘騙術太厲害了」。由於張女性格強勢，網民斷言「這男的性格一定比較怯懦，才能讓人PUA這麼厲害吧」、「這是精神支配了吧」。

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責任編輯：王明芳