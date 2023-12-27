【工業意外】兩工人圓方管道地盤昏迷亡　兩負責人被控誤殺還押明年3月再訊

▲ 兩名工人早前於圓方商場地底管道昏迷身亡，兩工程負責人被控誤殺還押至明年3月再訊。資料圖片

今年9月港鐵圓方商場地盤發生工業意外，2名男工人在地底管道昏迷，送院後不治。工程二判負責人及大判公司經理各被控1項誤殺罪，案件今（27日）於九龍城裁判法院再訊。被告暫毋須答辯，控方申請押後案件至2024年3月20日再訊，以候現場樣本化驗報告及向專家證人錄取口供。兩被告申請保釋均被拒，續還押懲教看管。

案件今再提訊，控方申請押後案件，以待現場樣本的化驗報告，以及向專家證人錄取口供。裁判官將案件至2024年3月20日再訊，兩被告申請保釋被拒，還押懲教署看管。

兩名被告為沈玉權（62歲，公司董事）及葉禮彬（40歲，公司經理），各被控於2023年9月23日與9月24日之間，在油麻地柯士甸道西1號圓方金門地盤演藝綜合劇場及地庫延伸部分L2內，非法殺死男子劉浩祥及男子郭伙記。

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記者：陳曉欣