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馬國明受《新聞女王》帶挈工作量　北上密密搵真銀時時掛住老婆

娛樂 13:13 2023/12/27

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熱門 黎淑賢 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023 中一面試 MIRROR 名校專區 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 李施嬅

馬國明北上密密搵真銀。

馬國明日前在泰國蘇梅島與「靚湯」湯洛雯舉行婚禮，娶得美人歸的馬國明回港不久已於冬至（12月22日）當日「過大海」到澳門出席《新聞女王》大結局宣傳活動。

在當晚，馬國明接受TOPick訪問已坦言未有時間度蜜月，稱：「出年補回，因為《新聞女王》帶挈多了很多工作，近期都是搵錢先！」更直言約鄭嘉穎食飯也沒時間，稱：「待我先忙完這一陣子。」

而馬國明的確忙， 他《新聞女王》大結局之後火速投率胡鴻鈞（Hubert）、吳業坤（坤哥）、孔德賢、鄭衍峰、丁子朗及黃庭鋒在一日內先後到茂明及佛山活動搵真銀。

新聞女王丨馬國明坤哥演繹男版離口飲水名場面　 胡鴻鈞亂入齊攬頭攬頸

（左起）胡鴻鈞、鄭衍峰、孔德賢、馬國明、黃庭鋒、丁子朗及、吳業坤。

坤哥：結婚我先係前輩

新婚的馬明面上不但幸福滿滿經常甜笑，參觀傢俬店時又不時會說：「我太太都會喜歡。」閃爆旁人，難怪當大會想介紹「二人世界」示範單位時，坤哥直言：「結婚我先係前輩！」更笑言各人有需要隨時可傳授兩招夫妻相處之道。
 
他們拍住上搵錢，所到之處充滿笑聲，繼等出場時表演一支水輪住離口飲唔準漏、坤哥鄭衍峰及黃庭鋒一齊試瞓床、Hubert將擺設的假貓公仔當BB抱，令馬明忍唔住攞出手機騷兩隻貓照外，最搞笑是在大會安排新婚馬明參觀「二人世界」示範單位時，馬明即場提醒指坤哥都是今年結婚，點知被坤哥反擊搶答：「係呀我早佢少少，講結婚我先係前輩！」令大家爆笑。

小馬石敢當合體
 
至於因劇集《降魔的》結緣成為好兄弟的馬明同Hubert，苦等多年終於等到二人齊齊商演機會，Hubert說：「石敢當同小馬一直好受觀眾歡迎，但因疫情停擺所有商演活動，等咗3年終於機會到。」

而今次演出後不到一星期，馬明與Hubert這個組合將再合體，出席武漢品牌活動實行密密搵銀大計。

丁子朗孔德賢人氣升
 
另外，為挑戰自己參與《亞洲超星團》的丁子朗，在茂明台上唱出《給十年後的我》時，演出明顯有信心及穩定好多。

而因劇集《你好，我的大夫》、《新聞女王》人氣急升的孔德賢，首次一日跑兩場感覺超興奮，說：「好開心第一次可以一日走兩場商演，行程係好緊密，但又令我覺得好開心。今年出左兩套電視劇令自己多人識咗，但冇諗過係內地都聽到粉絲叫自己角色名，覺得受寵若驚，希望可以越做越好，令更多人認識我。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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