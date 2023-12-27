星二代｜Jude Law女兒當Stella McCartney女模　推日本插畫家空山基聯乘系列

對於修讀設計的人來說，札信對日本噴畫大師空山基（Hajime Sorayama）的作品不會陌生，擅長以噴畫繪畫性感機械人為題材的他，深得不少時裝設計的喜歡，繼2019年與Dior Men合作後，今年來到設計堅持環保的Stella McCartney，一起合作推出男女可穿的中性膠囊系列。

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作為一位孜孜不倦全程投入於環保時裝的設計師，再加上她是傳奇樂隊The Beatles成員Paul McCartney的女兒，Stella McCartney一出道就已經是風頭躉，今天懂得她的人實在太多，所以今次何不說說比Stella成名更早的空山基是何許人？直教Dior Men的Kim Jones和Stella McCartney以服裝來歌頌他的創作。

空山基出生於1947年日本愛媛縣今治市，從高中時期開始，他就開始著迷地收集《Playboy》或是《Penthouse》畫冊，並學習臨摹雜誌上的女體；直至1967 年，他在翻閱雜誌時碰巧看到東京中央藝術學校招生，加上附列裏「免試入學」這4個字打動了空山基，從此就踏上藝術之路。

不過，畢業後的他在工作上一帆風順，當時擔任插畫師的他，因為不滿意客戶諸久無理的要求，毅然辭去工作。

▲ Camel色varsity jacket $26,800。（圖片品牌提供）

直至1977年因為電影《星球大戰》的熱潮在全球爆發，適逢當時的客戶因為不與付出高昂的版權費找來C3PO（金色的機械人）作宣傳，於是找來空山基出手相助，誰不知由他來自電影《大都會》（Metropolis, 1927）為設計靈感的Sexy Robots一推出立即廣受歡迎。

對於這一種有帶有前瞻性的機械設計，這位噴畫大師曾經不下一次說過大家不必細心解讀，畫中的性感機械人只不過是自己對女體的慾望，將人類的皮膚換上金屬而已。

環保為首

當然，空山基的作品不只是金屬美女，還有一度成為全球焦點的SONY推出的機械狗AIBO，甚至《星球大戰》的導演Geroge Lucas亦曾經邀請空山基在紀念畫冊中設計外星人的形象，由此可見他早已是設計界的大師。

▲ Stella McCartney說：「90年代末，我在巴黎生活時接觸到空山基的作品，當時我就被作品中的性感艷麗和筆觸質感吸引。 後來我去日本時遇見了他，成為了朋友，從那時起我就開始收藏他的藝術作品。 他總會為我帶來歡笑，希望這次的聯名膠囊系列能傳達出我們之間相互欣賞的藝術趣味。」 （圖片stellamccartney ig提供）

這一次Stella McCartney與空山基的合作，後者創作了一幅全新的sexy robots作品，然後移植到一系列中性的環保服裝上，主項目包括由NONA Source回收滯銷面料製成的baseball jacket，負責任採購羊毛製成的寬鬆黑色西裝、Platinum Dream有機棉牛仔套裝和閃亮的銀紗線針織服等，加上品牌標誌性的Falabella手袋等，無論你是否空山基的支持者，大家都可以藉著這個系列認識重新認識這位噴畫大師。

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記者：何偉雄