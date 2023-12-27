乙型鏈球菌｜上水天光墟購淡水魚　7人染菌2人不治　惡菌恐致腦炎小心3大症狀

▲ 上水天光墟購淡水魚，7人染菌2人不治，惡菌恐致腦炎小心3大症狀。

處理和食用淡水魚小心！衞生署衞生防護中心指在9至10月間，共檢測出8宗侵入性乙型鏈球菌病例，其中2人死亡，在8宗個案中有7人曾到俗稱上水天光墟的石湖墟市場購買淡水魚。有傳染病醫生提醒，如手部有傷口，接觸生的食物時容易受感染，留意3大染上惡菌徵狀。

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據衞生署衞生防護中心英文月刊《傳染病直擊》披露，在今年9月1日至10月31日期間，共檢測出8宗侵入性乙型鏈球菌（ST283）病例，涉及6男2女（49至85歲），4人為退休人士，其餘4人分別任職廚師、司機、建築工人和裝修工人，當中4人居於上水、2人居於粉嶺、2人居於馬鞍山。

7人曾到上水天光墟 2人感染後死亡

8名患者中有3人本身健康狀況良好，另外5人有潛在疾病。其中2宗出現腦膜炎、2宗表現為化膿性關節炎，其餘4宗出現敗血症、椎間盤炎、腎盂腎炎、壞死性筋膜炎。8宗病例中有2人死亡，其餘6人已經康復並出院。

流行性疾病曲線顯示，病例數字於今年9月下旬達到高峰，最後一宗病例的症狀出現日期是10月7日，此後截至12月10日，並未發現新病例。流行病學調查顯示，其中7人曾從上水天光墟購買和進食淡水魚，有7人曾進食煮熟了的草魚或鳙魚（或兩者），有1人則聲稱曾吃用未煮熟的鯪魚。患者中有7人曾接觸淡水魚，其中5人報稱徒手處理，有3人在處理時手部已有傷口。所有個案的其他家庭成員均無受到影響。

衞生防護中心表示，7宗ST283個案均涉及石湖墟農產品分銷點，發病前1個月內曾到訪、處理或吃用天光墟的淡水魚。衞生防護中心聯同食環署於11月1日到天光墟2個魚檔採集魚類和環境樣本，均沒驗出ST283，但仍對該處攤位進行徹底清潔和消毒。

留意3大染菌症狀

醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷表示，乙型鏈球菌的主要傳播途徑是接觸生的食物時，手部有傷口，或食用未經煮熟的食物，例如生滾粥、打邊爐等，長者、免疫力較低人士較易受感染。他指患者初期感染時可能不以為意，感覺「沾寒沾凍」、打冷顫、感冒的症狀，如未能及早知悉，去看醫生或服用相關抗生素，細菌會影響關節、心內膜，造成腦炎、腦膜炎，可導致嚴重併發症甚至死亡。

曾祈殷建議市民煮食時，應保持衛生並徹底煮熟。他又指隨著全球氣溫、海水暖化問題，細菌自然會滋生，這種乙型鏈球菌同樣可出現在非魚類海鮮，甚至在肉類中，最主要原因是可以互相交叉感染。

3招預防乙型鏈球菌

衞生防護中心提醒預防感染乙型鏈球菌，要注意3大重點：

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淡水魚4大食安貼士

食安中心早前曾提醒市民進食淡水魚時，可注意以下4大貼士，保障健康：

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唔落手揀魚3招

香港海鮮聯合總會主席李彩華亦在電台節目中建議市民，在街市買淡水魚時「用眼揀」，不要「用手揀」。

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