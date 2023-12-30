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水樽清潔｜鼻竇炎喉嚨痛逾月　19歲女4度求醫欠好轉　揭水樽一處藏大量細菌致病｜附4類水樽藏菌風險

食用安全 08:00 2023/12/30

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水樽不潔恐致病。美國一名19歲女生持續生病數月，先後出現支氣管炎、鼻竇炎及嚴重喉嚨痛，4度求醫未見好轉，最終發現骯髒的水樽疑為元兇，一處藏大量細菌致病。

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綜合外媒報道，來自美國喬治亞州雅典的19歲大學女生Kae Smith表示，自己在8月時開始作病，起初只有輕微感冒症狀，然而徵狀持續一周仍無好轉，便到急症室求醫，經檢查後證實為支氣管炎，惟她服用醫生處方的藥物後卻出現蕁麻疹。

支氣管炎問題困擾長達3周，她直言比一般發病時間長，隨後更出現鼻竇感染，需再接受抗生素治療，但情況好轉約1周後又再次生病。

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Kae當時病情越來越嚴重，她形容是「一生中最嚴重的喉嚨痛」，先後4度求醫，但仍只獲發抗生素等藥物。期間她懷疑是衛生問題所致，嘗試將長年無洗乾淨的水樽仔細清潔，參考網上資料將水樽矽膠片清洗乾淨，期間她才發現吸嘴原來全是霉菌，甚至已「深入矽膠」之中，她才意識到自己每日使用如此骯髒的水樽飲水。

Kae立即買一塊新的矽膠片更換，並表示：「水樽清潔乾淨後，我的情況就好多了，從那以後我就再也沒有生過病。」她藉此呼籲大眾要正確清潔水樽，以避免造成「霉菌中毒」。

影片觀看次數至今已超過330萬，有網民指自己使用同款水樽且有同樣經歷：「我的淋巴結腫大持續6個月了，一直在使用這款水樽喝水」、「為甚麼他們讓水樽這麼難洗？」、「天呀，過去6個月我從未病得如此嚴重過，我現在就是用這款水樽喝水」。

水樽一周不洗含菌量多過廁板

美國評測平台「Treadmill Reviews」早前委託實驗室進行實驗，測試飲管式、扭蓋式、滑蓋式及吸嘴式水樽的含菌量。研究人員每款水樽各備3個，一共測試12個水樽，讓運動員使用水樽1周，期間不可清洗，然後再檢測樽口的含菌量。

結果發現，12個水樽平均每平方厘米有超過31萬CFU，分別為寵物碗（47,383 CFU）、廚房水槽（3,191 CFU）及砧板（6.8 CFU）的6.6倍、98.2倍及4.6萬倍。當中以滑蓋式的樽口最多菌，含菌量超過93萬CFU；至於飲管式水樽則最乾淨，只有25.4CFU，因為大部分的水會隨吸管往下流，接觸口部的位置不容易滋生細菌，但都只比家用廁板少2 CFU。

4款水樽含菌量排名

  • 第1：滑蓋式水樽 約930,000 CFU
  • 第2：吸嘴式水樽 約160,000 CFU
  • 第3：扭蓋式水樽 約159,000 CFU
  • 第4：飲管式水樽 約25 CFU

另外，研究人員又發現水樽樽口帶有多種細菌，包括革蘭氏陰性桿菌、革蘭氏陽性球菌等，前者或對抗生素產生抗藥性，可導致肺炎和血液感染等疾病，後者則可導致皮膚感染、肺炎和敗血症；另外亦驗出芽孢桿菌屬細菌及革蘭氏陽性菌，一般對人體無害。

4類高危人士要注意

台灣耳鼻喉科醫生陳亮宇早前在《健康多1點》YouTube頻道中提到，若本身患有牙周病、扁桃腺結石、鼻竇炎、胃酸倒流的人士，由於他們的口腔更易成為細菌滋生溫床，水樽衛生情況更嚴重，提醒習慣使用自攜水樽者，應每日清洗水樽及烘乾再用。

選購及清潔水樽貼士

本港資深家務助理導師張鳳娟（Winnie）早前接受訪問時，曾分享選購及清潔水樽的貼士，而日常用品中更有不少都能幫助除味去垢。

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