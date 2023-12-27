龍年效應丨望子成龍12年一次龍年掀生仔熱潮　網民批迷信：競爭大無優勢

▲ 不少人計劃下年龍年生龍BB，引網民不解龍BB有何優勢要搶著生？

新的一年準備來臨，除了迎接2024年之外，農曆新年也是一直被受關注的節日，而對於即將到來的「龍年」，不少人更是搶著想生「龍B」，不過，近日就有網民提問龍年出生的人有甚麼好處，不少人的回應竟是競爭壓力特別大。

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有網民在網上討論區PPT，以「龍年出生有什麼好處？」 為題發文，表示是否有甚麼好處讓一眾父母趕著生龍寶寶？事主表示最近有不少人懷孕，都是趕著生龍寶寶，成為龍爸龍媽。他好奇龍年出生，到底有甚麼好處，又問：

為甚麼大家都趕著要在龍年生寶寶？

龍年出生競爭大

然而，大多網民都說不出龍年出生的好處，反指龍年出生的人競爭特別大， 「完全沒好處，競爭力又大」、「龍年很競爭，虎年競爭程度就低很多」、「那年考試會特別難考，特別競爭」、「完全沒有，等全部私立學校抽不中就知道多」、「學校掉兩階，找工作志願往下兩三個，不懂一窩蜂生龍小孩在幹嘛」。

有網民列出台灣部門統計1960至2020年間出生許率的圖表，圖中顯示，即使出生率有逐漸下降的趨勢，但每到龍年出生人數都會特別飆升，而虎年則為出生數字最低的年份。

▲ 每逢龍年，出生人數都有明顯上升的趨勢。（圖片來自PPT）



傳統觀念促使父母趕生龍B

不少人因迷信認為「龍B較好命」而搶著在龍年生寶寶，對此有網友表示生龍寶寶，也是為了威風，「能有龍王的加護」、「這些龍爸龍媽一定不是屬龍的」、「覺得龍子很厲害」、「自嗨用的～你看那些富豪老闆們有幾個屬龍的？」、「望子成龍」。

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責任編輯：王明芳