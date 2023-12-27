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最強軟飯王︱男子失業10年全靠女人養　擁4妻2女友揚言要打破1個紀錄

休閒消費 15:23 2023/12/27

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熱門 黎淑賢 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023 中一面試 MIRROR 名校專區 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 李施嬅

日本軟飯王失業10年全靠女人養，擁4妻2女友揚言要打破一個紀錄。

食軟飯是對男性一種嘲諷，日本一名35歲男人卻因此而自豪，他最近登上電視節目，自稱是「一夫多妻軟飯男」，擁有4名妻子、2名女友和3名子女。10年來沒有工作，每月84萬日圓（約4.5萬港元）的家庭開支全靠妻子和女友攤分。他更揚言要完成一個目標，就是生54個孩子打破日本歷史紀錄，以此「名留青史」。

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來自北海道札幌市的渡部龍太，21日在電視節目《ABEMA Prime》亮相。他目前和3名妻子及3名子女同居，據知已經10年沒有工作，靠妻子和女友們包養。

渡部龍太和22歲的「一號老婆」陽咲育有2名子女，「二號老婆」彩花未透露年齡，27歲的「三號老婆」千晴育有5個月大孩子，另外目前與24歲的「四號老婆」千尋分居中。

渡部龍太表示自己是單純喜歡女性，

等我意識到的時候就已經處於這樣的狀態了，只要我們平等地相愛就不會有問題。

盡享齊人之福。

揚言要誕54子女破日本紀錄

他透露，妻子們有各自的房間，他每天輪流和不同妻子睡覺，又表示希望超越日本歷史上擁有53名子女的將軍德川家齊的紀錄，因此訂下目標生育54個孩子，以此「名留青史」。

渡部龍太在節目公開每個月的生活費，包括租金、膳食費、水電費、電信費、和女友約會的消費等，每月支出約需84萬日圓，但全由4名妻子和2名女友支付。而渡部龍太本人只負責煮飯等家務，亦會積極參與育兒事務。

對於這樣的生活方式，渡部龍太的妻子們並未表現出太大的不滿。「一號老婆」陽咲表示，她的丈夫擁有吸引人的獨特魅力，一開始交往時就知道他有許多女友，但她並不排斥集體同居。另一位妻子彩花則表示，起初聽到一夫多妻的概念時曾想過要分手，但在丈夫公平分配下，她們的生活過得相當舒適。

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宣布有「五號老婆」

日本法例不允許「一夫多妻」的制度，因此渡部龍太無法和所有妻子正式結婚，只能進行一夫一妻的婚姻登記，然後再離婚，但他們仍然過著「事實婚姻」的生活。渡部龍太目前也積極在網上經營自己的形象，嘗試透過網路賺取額外收入。他最近在X（前身Twitter推特）上宣布已找到「五號老婆」的人選，並一同度過平安夜。

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責任編輯：王明芳

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