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家居蟲害｜插蘇滿布白色粉蟎　常見於3類物品繁殖力驚人　專家做齊4件事可杜絕

食用安全 08:00 2024/01/01

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家居環境不潔易惹昆蟲！一名港男日前在家中插蘇上發現大量白色小蟲，形容「一點點識郁」大呼噁心，過往也有人在調味料樽上發現類似小蟲。有滅蟲專家就指出其實是粉蟎，形容牠們繁殖速度驚人，但只要做齊4件事即可杜絕。

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該男網民日前在Facebook群組「香港滅蟲關注組」中發帖，表示在一個插蘇上發現大量白色小蟲。從照片中可見，灰色插蘇上有一堆粉末狀的小蟲，另有多隻小蟲在周圍游走，事主便詢問網民意見：

「請問大家知唔知咩嚟嘅？白色一點點識郁，成堆喺插蘇，一大堆好核突。」

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網民：起雞皮

有網民看到帖文後，指該些小蟲是粉蟎，形容在調味料蓋也有見過，並提出各種建議。

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4種方法避免粉蟎滋生

早前也有一名港男發現家中有大量粉末狀的白色小蟲出沒，廚房的調味料區更是重災區，調味料瓶上有大量小蟲蠕動，情況相當駭人，他又形容小蟲生命力頑強，無法一一消滅，為此感到相當頭痛。

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「觀林蟲害」鄭國鏗（Henry）曾接受《晴報》訪問時表示，該些小蟲相信是粉蟎，以進食植物、菌類及腐蝕食物等維生，常見於木器、茶葉類及菇菌類物品中繁殖，會受溫度和濕度影響，與衛生無太大關係，惟潮濕、悶熱天氣有機會增加粉蟎滋生的機會。粉蟎喜歡周圍爬行，特別喜歡出沒於調味料瓶罐、水龍頭及球鞋上，其繁殖速度快且數量驚人，每次出現便以數十以至數百計。

鄭國鏗建議先找出源頭，建議將受影響物品以熱水和濕布擦拭，抹走表面的粉蟎，再用清水沖洗瓶罐，以免粉蟎繼續擴散；若粉蟎穿過包裝混入食物裡，應直接掉棄食品。

至於如何避免粉蟎，鄭國鏗提到有4個方法：

  • 1. 在購買乾貨或原材料時，檢查食物包裝是否有破損或已藏有粉蟎
  • 2. 保持屋內乾爽，讓粉蟎沒有有利條件滋生
  • 3. 食材或乾貨擺放在密封器皿中，避免受潮
  • 4. 用完的調味料要蓋好

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