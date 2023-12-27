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明星穿搭｜被譽為最適合穿香奈兒的男人　細味男神朴敘俊的Chanel穿搭

休閒消費 14:13 2023/12/27

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熱門 黎淑賢 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023 中一面試 MIRROR 名校專區 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 李施嬅

男神魅力沒法擋！

韓國男神朴敘俊憑精湛演技和型格外表而深受歡迎，184cm身高更能駕馭不同穿衣風格，最近憑劇集《京城怪物》再度受矚目的他，與國際品牌Chanel的關係友好，所以經常穿著品牌服飾示人，坊間更形容他是最適合穿香奈兒的男人，現在就一同細味男神的Chanel穿搭吧！

白襯衫配黑色西裝套裝

朴敘俊樣子酷酷的，穿起西裝擁有神秘魅力，他曾以俐落的白襯衫配搭黑色西裝套裝，最引人注目之處是他隨意解開襯衫扣，令結實胸肌若隱若現，非常性感，又帶點霸道總裁的帥氣感。

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黑白西裝外套配白襯衫

另一套西裝穿搭，朴敘俊穿上一件紳士風的黑白西裝外套，同樣以白襯衫配搭，小巧思依然是不把扣子扣到滿，微微解開頭幾顆扣子，增添了迷人的性感魅力。

藍色學院風外套

除了官仔骨骨造型，朴敘俊試過穿上Chanel藍色學院風外套，再搭配淺藍色恤衫，顯得活力十足，更有點學生哥的俏皮感覺。

Tweet Jacket剛柔並濟

來到巴黎時裝騷，朴敘俊就換上比較隆重一點的菱格紋Tweet Jacket，襯上白色襯衫和西裝長褲，他身上這款Tweet Jacket是品牌的經典斜紋軟呢外套，他更在胸前別上別緻的山茶花與雙C Logo胸針，想不到穿出自我風格，高大剛強的外型，加上中性的外套，完美示範何謂剛柔並濟。

Chanel Beach Tote Set沙灘袋夠休閒

朴敘俊連私下打扮也會用到Chanel手袋，他試過穿上簡約白色T-Shirt，外穿棒球外套，再架上膠框眼鏡，背住的正是Chanel Beach Tote Set沙灘袋，感覺休閒時尚，而且充滿青春活力。

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責任編輯：Kiwi Lee

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