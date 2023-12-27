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香港迪士尼冬日佳節送暖 推出歷年來最大型玩具捐贈

話題 14:11 2023/12/27

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熱門 黎淑賢 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023 中一面試 MIRROR 名校專區 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 李施嬅

香港迪士尼冬日佳節送暖 推出歷年來最大型玩具捐贈

聖誕節是普天同慶的日子，香港迪士尼樂園度假區（香港迪士尼）一向非常關愛社區，在今個聖誕，透過向多間慈善團體捐贈玩具和舉辦迪士尼義工活動，將窩心暖意送給有需要的人。

香港迪士尼樂園度假區行政總裁莫偉庭表示：「聖誕節不只是慶祝節日，也是内省和感恩的時候。在香港迪士尼，我們一直致力將歡樂和所有人分享。」玩樂的力量能啟發兒童的創意潛能，是以香港迪士尼今年再度舉辦「分享禮物．分享愛」聖誕玩具捐贈活動，以響應迪士尼公司「Disney Ultimate Toy Drive」活動。

香港迪士尼樂園度假區行政總裁莫偉庭（左）

在這次的「分享禮物．分享愛」聖誕玩具捐贈活動中，香港迪士尼總共捐出超過6萬件玩具，總值相等於約港幣1,300萬元，是香港迪士尼歷來最大的玩具捐贈項目。受惠機構包括香港兒童醫院、香港小童群益會，以及香港基督教女青年會等超過25間本地非牟利機構。

為病童送上歡樂

莫偉庭續指：「我感激我們的團隊一直積極傳遞希望與歡樂到社區，讓我深感自豪，尤其在這聖誕佳節，透過施展奇妙魔法、締造歡笑及難忘回憶，讓世界變得更美好。」迪士尼義工隊更為多間非牟利機構及學校舉辦奇妙歡騰的聖誕派對。

迪士尼義工隊為多間非牟利機構及學校舉辦奇妙歡騰的聖誕派對。

其中包括在香港兒童醫院為超過100 名病童舉辦《魔雪奇緣》主題的聖誕派對。活動中米奇老鼠穿上聖誕老人服飾現身，與病童及迪士尼義工一起跳舞互動。義工們亦設計各種有趣的攤位遊戲、手工活動等，讓病童在日常治療程序中放鬆心情，投入享受充滿節日氣氛的溫馨時光。

米奇老鼠穿上聖誕老人服飾現身，與病童及迪士尼義工一起跳舞互動。

為支援病童，華特迪士尼公司向香港兒童醫院慈善基金捐贈港幣50萬元，有關捐款將用作提升醫院的病人服務與體驗，包括為病童及其家人提供音樂與藝術活動。

香港兒童醫院行政總監李子良醫生表示：「香港兒童醫院為患有嚴重複雜病症的兒童提供優質醫療服務，亦一直致力締造兒童為本、家庭友善的醫院環境。」他感謝香港迪士尼對香港兒童醫院的支持：「香港迪士尼是我們其中一個緊密合作的社區伙伴，攜手為病童的治療旅程注入歡樂與溫暖，從而減輕他們的焦慮，讓他們獲得更佳的醫療體驗。」

另外，為慶祝「魔雪奇緣世界」隆重開幕，香港迪士尼特別由即日起至2024年1月10 日期間，阿德爾王國「滴答精品店」內的每筆交易，捐出港幣10元予願望成真基金。活動同時慶祝願望成真基金25周年，捐款將支持基金發展及其為危重病童提供的服務。這項捐贈項目讓賓客將最受歡迎的《魔雪奇緣》商品帶回家的同時，向社區傳遞關愛，寓慈善於購物，為善助人。

「愛心聖誕大行動」助有需要社群

香港迪士尼同時繼續支持本地慈善機構「愛心聖誕大行動」。除了繼續支持自2019年推出一年一度的「聖誕心願慈善明信片」活動，將義賣所得款項不扣除成本，全數撥捐「愛心聖誕大行動」外，今年更次捐出6個獨家Duffy 及LinaBell聖誕限量版毛公仔。這6個毛公仔穿着人手製作的節日盛裝，是使用與Duffy和LinaBell在樂園的聖誕裝束相同的布料精心製作。每個毛公仔均附有證書，並以精緻禮盒盛載，既是獨一無二的收藏品，更代表着滿滿的祝福，為機構籌得超過港幣37萬元。

香港迪士尼同時繼續支持本地慈善機構「愛心聖誕大行動」，首次捐出6個獨家Duffy 及LinaBell聖誕限量版毛公仔。

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