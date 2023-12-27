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胡說八道丨胡杏兒憶《衝上雲霄》結下姊妹緣　胡定欣感動落淚

娛樂 14:25 2023/12/27

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胡杏兒與胡定欣深情對話。

胡杏兒日前遠赴美國跟一班「胡說八道會」姊妹舉行《胡說八道Girls Night世界巡迴演唱會》，杏兒表現勁歌熱舞，小露蠻腰，繼續大騷靚媽弗爆身材。

杏兒完騷後，開心分享指兩場演唱會全場爆滿，大約有7000名觀眾捧場，她感謝大家支持，指兩場門票售罄外，又表示今次遠道來到美國洛杉磯及三藩市，都有如此熱烈反應，令團隊相當鼓舞。

胡說八道丨黃智雯獲好姊妹慶生　齊齊在美國歡聚聖誕

《胡說八道Girls Night世界巡迴演唱會》

舞台上杏兒跟胡定欣深情對話，杏兒重提經典作《衝上雲霄》，並剖白內心，她說：「這可以說是對自己來說好重要的一套劇，當時都不知道自己在做甚麼，但就擁有了這個極好的機會。」

胡定欣講到跟杏兒的相遇相識時不禁流淚，大讚對方在自己甚麼都不是時給予無比的鼓勵，推動自己做得更好，是位相當好的大姐姐，她直言：「我今時今日有少少成績，其實她都有功勞，她的說話對我們來說很重要，而且衷心感受到她盼望我們會好。」

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此外，杏兒更講到西岸時差足足有16個鐘，雖然時差令大家感到有些不適應，但開心今次老公有陪同，又好開心可以帶同小朋友一齊外遊，趁住假期可以陪媽咪去工作，見到媽咪在台上唱歌、跳舞都好開心。

杏兒又表示平日跟姊妹們約食飯都很困難，更莫論飛到這麼遠工作，而在兩個騷之間她們就去到洛杉磯玩了數天，又帶小朋友去環球影城遊玩，寓工作於娛樂。可惜今次就有個小遺憾，就是豹嫂胡蓓蔚未能同行，她們就希望2024年可以繼續做落去，靜待豹嫂回歸。

《胡說八道Girls Night世界巡迴演唱會》

同時亦因豹嫂的缺席，主辦單位為5位胡杏兒、胡定欣、黃智雯、姚子羚、李施嬅送上特備驚喜，現場連線豹嫂即場對話及合照留念。

最後杏兒寄語：「希望2024年將個騷帶回亞洲，馬來西亞、東南亞、內地等，目前正在安排中。」

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