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萬千星輝頒獎典禮2023丨周奕瑋入圍飛躍男藝人10強　Jarvis獨挑大樑主持頒獎禮盡騷功力

娛樂 16:38 2023/12/27

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周奕瑋成為飛躍男藝人大熱！

《萬千星輝頒獎典禮2023》明年1月14日舉行，今日（12月27日）TVB公布「飛躍進步男、女藝員」10強名單，當中男藝員包括周奕瑋、周吉佩、林景程、阮浩棕等。

當中今年初單拖主持台慶頒獎禮的周奕瑋（Jarvis）有份爭遂「最佳男主持」和「飛躍進步男藝員」兩獎項，他憑亮眼表現極速上位的Jarvis被看高一線，成為男飛躍大熱之一。

【周遊關西】周奕瑋感激雙親默默支持　Jarvis放棄做TVB親生仔：多點自由和時間【有片】

周奕瑋被睇好為「飛躍男」大熱！（取自instagram）

獨挑大樑主持頒獎禮

在TVB耕耘16年的周奕瑋為娛樂台主播出身，5年前主持個人旅遊節目《周遊東京》，Jarvis憑著親民風格脫穎而出，被網民封為新一代日本旅遊達人。

於年初舉行的《萬千星輝頒獎典禮2022》裡，周奕瑋於一眾前輩面前表現淡定，開場的10分鐘獨白更令在場人士大為感動。另外，Jarvis夠膽截停「神經刀」林敏驄化解尷尬場面，表現大獲好評。

對於主持台慶頒獎禮獲大讚，Jarvis曾於TOPick訪問中稱完全沒預料過，他說：「我沒想過憑節目博表現或者認為藉機會往上爬，可能自幼媽咪教導我要好份試卷和家課，現在回想這工作的態度，是來自媽咪由細至大的教育，好好做好眼前的task，別預料會為你帶來甚麼。」

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【超級毛特兒大賽】周奕瑋怕責任大不敢當爸爸　黃嘉雯照顧毛孩反思：將來生B要考慮清楚

成為力捧金牌司儀

今年Jarvis除擔任《博愛歡樂傳萬家》、《萬眾同心公益金》和《萬千星輝賀台慶》等大騷司儀外，又主持旅遊節目《周遊關西》和《請1日假去旅行》，另外更跟高層曾志偉拍攝《日本限定Super遊》，曝光率認真高。

另外在逆市之下，Jarvis接了不少品牌活動的司儀工作，足見其受歡迎程度。

雖然Jarvis已脫離無綫「親生仔」行列，惟近年不少獎項也由「非親生仔」奪得，故Jarvis也被看好成為「飛躍進步男藝人」大熱之一。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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