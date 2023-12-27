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英年早逝︱36歲知名財經媒體人羅琦　發燒僅4天突發重症肺炎亡　曾在港交所任職

都市病 15:35 2023/12/27

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中國知名財經媒體人羅琦，於上周三（20日）於社交平台發布自己發燒的消息；未料僅相隔數天，她便因「突發性重症肺炎」於平安夜（24日）去世，終年36歲。死訊由其家人證實，令外界深感震驚。有醫生指出，很多細菌都會引致肺炎，一些細菌特別容易令人的免疫系統產生嚴重反應；加上血壓不足，亦會影響急性腎衰竭等多器官衰竭等致命情況，十分危險。 

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活得健康啲
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綜合內媒報道，羅琦是資深的財經記者，曾擔任新浪財經香港站站長；在去世前，她在香港交所任職，專注於環球上市服務。而她生前最後一則動態消息正正是關於其生病的消息，她上周三曾於微信朋友圈發帖:

「我的oura（智能戒指血氧偵測）提醒我，我竟然發燒了。」

據了解，熱愛運動及跳舞的羅琦生前並沒甚麼大病痛，身體一直很好；惟她發燒後病情卻在短短4天內急速惡化，最終由其母親透過女兒的微信發出訃告，

「我們沉重地告知大家，愛女羅琦因突發重症肺炎，經全力搶救無效，在24日下午5點50分在萬載（江西省宜春市萬載縣）逝世。」

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肺部感染5大病徵

本港呼吸科專科醫生郭旭龍曾接受訪問指出，很多細菌都會引致肺炎，一些細菌特別容易令人的免疫系統產生嚴重反應，例如肺炎鏈球菌，而但當中有些毒性特別強，而且特別容易出現併發症，病情因而嚴重得多。由於病人沒有及早治理，導致細菌入侵肺部，大大減低抵抗力，並在肺部形成嚴重感染，引致嚴重細菌性肺炎，加上血壓不足亦會影響急性腎衰竭等多器官衰竭等致命情況，十分危險。

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由於細菌入血，隨即引致細菌性及感染性敗血病，血液形成血塊，阻塞身體不同地方的血管，手和腳的微細血管血液不足便會變黑及潰爛，需要切除，不然會引致生命危險，

「建議病人如出現感冒病徵多於一星期，可向醫生求診，以免身體出現感染而沒有及早處理。」

出現3種情況應即入院

事實上，多種呼吸道疾病正於中國肆虐，令各地人心惶惶，除了黴漿菌外，還有流感、腺病毒、呼吸道融合病毒（RSV）與新冠病毒等，造成肺炎疫情擴散。本港家庭醫生林永和曾接受訪問時指出，一般感冒、流感和新冠肺炎的症狀非常相似，例如咳嗽、發燒、流鼻水等，但流感症狀一般來得比較急速，

「可能原本好健康，短短幾個小時就發高燒四肢無力，咁就有較大機會係感染流感而非一般感冒。」

林醫生提醒甲型流感有機會引致嚴重併發症，最嚴重可引致死亡，建議一旦出現感冒病徵後應盡快求醫，如出現以下情況應考慮立即入院：

  • 含氧量持續低於95／心跳持續在每分鐘100下以上
  • 出現抽筋／持續嘔吐
  • 神志不清／步履不穩

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