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正能量｜年少沉淪毒海築債台瀕破產　港男覺醒戒毒癮變社工助同路人

醫健人物 15:42 2023/12/27

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熱門 黎淑賢 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023 中一面試 MIRROR 名校專區 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 李施嬅

仲文從少年吸毒者變身成社工好爸爸，助同路人改變人生。

因為吸毒，仲文年少時過着一蹶不振的糜爛生活。其後因藏毒被判入戒毒中心，他才發現生活失去自由和希望的原因，源於被毒癮牽引。成功戒毒後重返校園，他最終成為社工，更建立了自己的家庭。回望過去，他指所有經歷都是生命的一部分，他坦誠面對，也樂於分享，盼可感染更多人。

沉溺毒海難自拔

自小父母離異，與爸爸同住的仲文自15歲起受朋輩影響接觸「K仔」（氯胺酮）。「覺得有正嘢玩，朋友一齊吸就開心。不覺得有甚麼問題，也忽視禍害。」

後期愈食愈上癮，至成年後出來工作，全份糧有一大部分都拿來買毒品，有時更因而要問人借，或拿家人的錢：「每日都會不斷食，放假食到無晒錢、無晒貨才睡，轉個頭扎醒又要想辦法買毒品，借來的錢全都拿去買。」每日起床就想毒品，臨近下班就約定取貨，甚至試過吸完毒就上班。負債愈積愈多，達6位數字，最後仲文無法負擔，面臨破產。

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生活沒希望 唯有吸毒才快樂

家人知道仲文有吸毒習慣，至有天發現他在家中藏了一大堆毒品，才驚覺他毒癮如此深。「他們想我戒毒，但我不想處理，更想逃避。」他形容當時的生活無出路，縱然深知毒品禍害，仍沉溺於它帶來的快感。「當時覺得既然找不到出路，戒了又如何？為甚麼而戒？吸毒也沒甚麼大不了。而且個腦會不斷告訴你好需要（毒品），不斷發出訊號叫你要拎貨，內心不斷拉扯，好辛苦。家人更不明白為何我如此掙扎，明知道這是死路一條，都會擔心。」

直至22歲被搜到身上有毒品，仲文被判12個月感化令。惟他當時仍未醒覺，犯事後每個月亦被驗到有吸毒。直至第8個月，他深知毒癮難戒，甚至有機會入獄，便主動向感化官申請入住明愛黃耀南中心戒毒：「要擺低自己，試吓重頭來過。」他視這為改變契機，不想再沉淪下去，亦不想再讓家人擔心。

因父親堅持戒毒

入住院舍除了要戒毒，也要適應群體生活。學與人相處，過健康生活——每朝7時起床，有語文、運動、音樂等不同課堂要上，自由時間則可選擇鑽研興趣如足球、健身等，每晚11點就準時上床睡覺。仲文積極在院舍付出，一有時間就溫習做功課，也會主動請纓為大家煮早餐。

仲文多年前是「無家者世界盃」的參賽者之一，幾年前則變成領隊，帶香港代表隊參賽。熱愛足球的他，現時亦身兼足球教練。（被訪者提供）

他努力改變的同時，原來於院舍四道牆以外，爸爸同樣也在改變，令他深受感動。「某日有同事跟我說，你好勤力，其實你爸爸都好勤力。原來他在外參與講座和小組，學習如何與濫藥子女相處，又跟朋友去教會聚會；原本我以為吸毒是我一個人的事，我吸毒、我傷啫，但原來我爸爸也會受影響；他願意做更多事與我同行，那刻令我覺得，我真的要改變。」

在院舍發展足球潛能

留在院舍戒毒，外人看來像喪失自由。但於仲文眼中，奪去他自由的從來都是毒品。以往被毒癮牽着走，生活全被毒海淹蓋，既看不到未來，也無法發展未來。縱然院舍限制出行，但從無困住學員的心境：「大家會學音樂、踢波、烹飪，只要多放一點心機，其實可以鑽研自己的專長。」

喜歡足球的仲文在院舍組隊，從中磨練自己的心志和技能，也藉運動與他人連立連繫。「以往與人交流是用毒品，可能嚮往有個群體接納自己吧。現在就用足球，一有自由時間就找學員踢波，日踢夜踢。」

小時候曾因球技不精而放棄，仲文在院舍一步步靠練習進步，最終更入選「無家者世界盃」香港代表隊遠赴法國比賽。「隊友讚你好波，已經是一個好大的鼓勵。無家者世界盃讓我感受到接納，不介意你過往的經歷、球技好壞，都願意給你機會。踢得開心自然想進步，繼而有更多發揮，便愈踢愈好。」在足球中建立默契、找回自信、學習堅持，做好自己的崗位，與隊員為共同目標奮鬥。

重新感受何謂家

院舍的學兄、職員、社監都是戒毒過來人，他形容這裏就像一個家。有人陪你學習新事物，有人給你機會發揮所長，完全接納彼此。每逢節日更會一同慶祝，提醒他打電話關心家人，這些再也日常不過的事情，令仲文重新感受到生活的意義和重量。「這裏教曉我要着緊、珍惜原本擁有的人事物，與家人相處要擺個心出嚟，是值得做的。」 他憶述與一位學兄成為好友，不但被他的性格感染，更視他為榜樣。「他很照顧我，教我待人接物和踢波，也陪我聊天；他讀完毅進，再回來（明愛黃耀南中心）成為同事，令我也想跟着他的路走。」這種久違的家的感覺，令仲文由學員變成學兄、義工學徒、活動工作員，一步步確立自己的能力和價值，盼可回饋院舍。

他感謝太太不介意他的「爛撻撻 」的過去，給他很大的支持和鼓勵，更願意與他建立家庭。（被訪者提供）

讀社工幫助同路人

成為學徒繼續在院舍生活，仲文開始思考如何能付出更多，發現若想再進步，必先擁有知識。故他先花年半在夜校修畢毅進課程，再攻讀社工高級文憑。「最難的是英文科，要比人花多幾倍努力，要死記硬背。臨近交功課、考試時間，可能全日都會在圖書館看書。」雖然首學期就有一科要重考，他仍沒放棄，最終補考時竟能運用院舍所學，令他十分深刻。「那科是心理學，補考時有一兩題所問的，就是我在中心參加預防重吸小組時學過的理論，最終便合格了。」

歷經五年半考獲專業資格，仲文形容過程絕不容易。當然曾有想放棄的時候，但每每想到自己一路走來的辛酸，便會咬緊牙關堅持。「讀社工並非一定要做社工，有了毅進、高級文憑資歷，你的選擇就更多。每一個濫藥者都有機會經歷倒退或放棄的關口，我不想失去現在辛苦建立的一切，如自己的健康、家人的信任等。」

現時仲文回到明愛黃耀南中心做社工，他也會以自身經歷勉勵學員：「癮是跟一世的，戒毒是戒一世的，捱得住才叫戒到。或許他們讀書比我更厲害，但願不願意肩負起責任，讓自己多一個選擇？我只是比他們先行一步，既然我都得，我覺得他們會比我更得。」

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中轉人生後的禮物

在仲文眼中，戒毒中心是人生中轉站，讓你停下來思考未來方向，休息一下再重新出發。有學員戒毒後成為健身教練、商人，各有各的際遇。而這個中轉站，不但將仲文引領至社福界，他亦組織了屬於自己的家庭。「人人都有建立家庭的夢想，但以往的我覺得沒有將來，只會想吸毒，還談甚麼女朋友、子女？但搞掂自己之後，學懂了自愛，都渴望被愛。」

仲文與太太於在讀高級文憑時認識，二人現時育有一個2歲的女兒。他感謝太太不介意他的「爛撻撻 」的過去，給他很大的支持和鼓勵，更願意與他建立家庭，相信他能成為一個好丈夫、好爸爸，助他成長。「兩個人相處從無完美，要接納各自的不足，並着眼於對方的好，這才是婚姻。即使生活上偶有瑣事意見不合，即使會抱怨一百件事，但我都好想讚返她九萬九千件好事。」

記者：吳霆俊

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