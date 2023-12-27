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母愛偉大︱張慧儀不婚領養心臟病兒　無私照顧16年原因令人動容

育兒資訊 17:04 2023/12/27

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熱門 黎淑賢 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023 中一面試 MIRROR 名校專區 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 李施嬅

張慧儀視Hanson如己出，無私照顧16年，成為一名好媽媽。

即使沒有血緣關係，也無礙張慧儀對養子張晃維（Hanson）的愛。現年53歲的張慧儀於2006年在內地領養患先天性心臟病的養子，並視他如己出，她為照顧兒子一度淡出演藝圈、婉拒富商追求，決心搬回馬來西亞生活，成為一名好媽媽。近日她再次提及領養Hanson的原因，網友得知真相後，大讚她人美心善。

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近日，張慧儀在內地社交帳號小紅書被粉絲問到：「為什麼會在大好的年華不結婚，去領養一個兒童呢？」張慧儀坦言自己未遇到合適的人，所以沒有選擇結婚。至於領養Hanson，其實並非她原有的計劃，皆因一次她去內地「平安之家」福利院探訪做義工時，遇上患先天性心臟病的孤兒Hanson，張慧儀指自己當時「母性大發」，決心想收養他。

那我想或許每個女性都有母性，只是沒有被喚醒，當我看到這個孩子的時候，可能他喚醒了我內心的那份母性吧，所以就很想把他抱回家，抱回我的家，所以就這樣領養了他。

此外，張慧儀提到了另一個關鍵原因，「其實一個孤兒他要被領養，已經是不容易！那如果一個不是很健康的孩子，他要被領養就更困難了」，她認為遇上Hanson是緣份，而自己又喜歡他，所以想抱他回家。

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領養心臟病兒全靠真心
張慧儀曾在節目分享自己領養Hanson的經歷，指自己當年探訪孤兒院時，聽到Hanson叫她做「媽媽」，決定收養他。當時她向院長提出想領養，但受幕前形象影響，故遭到反對。為表誠意，張慧儀隨後的日子用心照顧Hanson，為他煮飯、洗澡等，最終打動院長，讓她帶Hanson回家。

由於Hanson患有先天性心臟病，在成長的過程中，曾接受兩次大手術。醫生曾認為他活不過來，幸好Hanson生命力頑強，成功存活，不過手術後有後遺症，影響說話及平衡能力。他於2018年接受了高風險心臟大手術後，身體狀況持續向好方面發展，沒再出現缺氧的情況，生活及學習方面都非常穩定。

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獨力撫養兒子16年

偉大媽媽張慧儀為擔起養子巨額醫療費，從未想過退休停下來，希望盡自己一切的能力繼續工作。Hanson目前仍在培生學校讀書，修讀宗教體系。她指美國ACE課程國際化，在任何國外地方均可繼續升讀。

現時張慧儀視Hanson為至寶，甚至曾為他「放棄愛情」，拒絕跟不接受養子的前男友繼續交往。談起對養子的期望，張慧儀表示「我不需要他有多大成就，看到他現在這樣就很滿足」。

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責任編輯：王明芳

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