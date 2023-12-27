【陸路離境稅】梁熙：徵收陸路離境稅絕不可取　打擊香港與內地融合得不償失

▲ 梁熙(中)表示，香港要增強本身的吸引力，才可以做到吸客流客。(梁熙fb圖片)

連日來有不少港人把握聖誕假期離開香港外遊，有人建議當局應該徵收陸路離境稅，一方面增加庫房收入，另一方面可以增加他們的離港成本或讓旅客延長逗留時間，從而讓他們留港消費。民建聯立法會議員梁熙認為，徵收陸路離境稅絕不可取，因為有關的稅項並不能對庫房帶來很大的幫助，而且亦打擊了香港與內地更緊密融合的大形勢，可說是得不償失。

梁熙今日在社交專頁撰文指，香港要增強本身的吸引力，才可以做到吸客流客，而不是採用殺雞取卵的短視方式去強留客人，「現時反其道而行強徵離境稅項，未免太過本末倒置，甚至有趕客之嫌。」

他提到，早前曾聯合黨友提議增加開放更多自由行城市、擴一周一行範圍、提高旅客免稅額以及加強調查研究，從而吸引更多訪客來港。其中，自由行城市自2007年1月至今未有新增城市，近十六年間內地各省市早已有長足的發展。加上現時香港已有高鐵接駁內地各主要省市，亦深受旅客歡迎，是時候增加開放更多內地城市，為香港注入更大的發展動力。

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責任編輯：區綽彥