夫妻關係︱揭發老公婚前嫖妓兼無安全措施　港妻崩潰掙扎離婚：人前好乖仔

▲ 港妻揭發老公婚前嫖妓兼無安全措施感到崩潰。（iStock圖片）

夫妻相處貴乎坦誠，若一方不忠，隨時摧毀婚姻。有港妻近日於網上討論區發文大呻，揭發乖仔老公在婚前竟經常嫖妓，更試過沒有做安全措施，令她大感崩潰，連日「喊住瞓」，無法集中精神工作。

有港妻在「連登討論區」發文指，近日發現人前好乖仔的老公，在婚前是經常嫖妓的人，更試過沒有戴安全套進行性行為。不過，事主的敘述十分簡短，沒有交代揭發的經過，只表示知道真相後連續數日都「喊住瞓」。

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帖文引來網民熱論，有人認為現今社會，未婚男士嫖妓屬正常，「係男人都有慾望，結婚就唔好搞就OK」、「電腦都有咁多，收埋落電話嗰啲實多到嚇死你」、「同你一齊前唔使解決？」。

不過，有不少網民亦建議事主離婚，甚至擔心她會因老公的行為而惹上性病，「冇仔女咪離婚」、「強迫自己接受只係令你人生玩完」、「成日擔驚受怕會唔會惹埋啲性病俾你，咁不如離開算啦」、「一係離婚，一係以後同佢無親密接觸」、「出軌得一次同無限次，不過如果佢真係講真話，一齊之後無再做衰嘢，我覺得都仲可以畀機會」。

事主其後補充，離婚不是錢的問題，她的月薪比老公多數萬元，而且工作較穩定，現時夫婦所住的單位也是由好付首款及供樓，業主也是她自己，她家境較富裕，全家都有英國國籍。

她掙扎是否離婚，主要是不想令四大長老失望和擔心，她亦會失去一個陪了她幾年的好友。她最後回應網民指，已跟老公發出最後通碟，

我同咗佢講最後機會，再俾我發現，我會離婚跟住離開香港，佢以後搵我唔到。

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責任編輯：王明芳