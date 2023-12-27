中獎下場︱單親媽買彩票中780萬獎金　4年後生活盡毀下場曝光

▲ 單親媽買彩票中780萬獎金，4年後生活盡毀下場曝光。（iStock圖片）

人生如戲。美國一名單親媽媽買彩票贏得100萬美元獎金（約780萬港元），不過，突如其來的財富卻未為她帶來美滿生活，在中獎後4年間，她曾經歷創業失敗，又面臨財務困難，令她直言中獎實際上令人非常沮喪。

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根據英國《鏡報》報道，該名單親媽媽麗莎（Lisa Arcand）在多年前購買了一張彩票，贏得100萬元獎金（約780萬港元），一夜變成富豪，自此她展開全新的生活，與家人和朋友舉辦奢華的派對，安排兒子入讀每年學費為1萬美元（約7.8萬港元）的私立學校。

其後，她又將獎金用於實現多年來的夢想，在家鄉經營一間海鮮餐廳，未料卻遭遇財務困難，餐廳在短短半年便倒閉。

此外，當年彩票公司建議中獎者分期領獎，每年領取3.5萬美元（約27萬港元），而非一次性領獎，但麗莎選擇按照一間金融公司的建議，公司先向她支付20萬美元的預付款，日後每年領取獎金後，麗莎需分期還利息給該公司，導致她面臨更多的稅務問題。

麗莎坦言，這段經歷令人非常失望，又表示「中彩票不像人們吹捧的那樣，實際上很令人沮喪」，並希望以自身經歷提醒他人。

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責任編輯：王明芳