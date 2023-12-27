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傅嘉莉首次直播帶貨獲好成績　落力為頒獎禮拉票

娛樂 15:58 2023/12/27

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熱門 黎淑賢 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023 中一面試 MIRROR 名校專區 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 李施嬅

傅嘉莉努力拉票。

藝人傅嘉莉（Kelly）早前於台慶劇《香港人在北京》的演出大獲好評，人氣急升的她除了忙於拍新劇外，近日更首次夥拍帶貨女王ViVi Chan現身其直播間，初嘗直播帶貨，介紹法國星級護膚品兼分享自己扮靚護膚心得。 

對於首次直播帶貨，Kelly覺得開心又好玩，更搞笑火雞姐上身向網民高呼：「唔買唔係兄弟！」

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做事認真  勤力護膚

ViVi亦大讚傅嘉莉傻氣鬼馬得來又非常專業：「我早一個月前畀呢套護膚品Kelly試，佢真係好認真日日試用每件產品，同埋會做哂功課話番我聽覺得邊隻好用，點樣用會好吸收。」

提到美容秘訣，Kelly自言拍戲忙碌兼日夜顛倒，但為了要美亦不會偷懶：「我自己好鍾意用家用美容儀做導入，如果Skincare得一樣，點都要用精華液，做好補水！」又鼓勵男士都要好好護膚，好的精華液男女都通用。

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積極拉票

兩個多小時的直播吸引數千網民在線觀看，令近日同時入圍《萬千星輝頒獎典禮2023》「飛躍進步女藝員」及「最佳女配角」的Kelly亦不忘趁機會拉票，呼籲各位網民投自己一票：「我都係好似第一次咁樣公開同觀眾拉票，希望大家支持08（飛躍女候選號）、29（女配候選號）！」 

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1

撰文 : TOPick柴犬出動

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