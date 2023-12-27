愛妻號｜老公化身神隊友開啟「寵妻模式」　暖心4招伴妻走出產後抑鬱

媽媽產後容易情緒不穩，親友的關懷在此時非常重要。台灣一名新手媽媽產後患上抑鬱，情緒一直處於低谷；其丈夫自愛妻產子後一直竭力關愛，竭力助她走出抑鬱陰霾。媽媽事後細數對方這段時間的貼心舉動，坦言沒有他恐難以支撐至今，大讚對方「神隊友」。本港精神科醫生指出，「產後抑鬱症」可分為3種病症，嚴重者可出現思覺失調症狀，不容忽視。

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台灣一名女網友於網上討論區「Dcard」以「產後憂鬱老公變神級隊友」為題發文分享，指自己的家人與奶奶關係出現問題，導致她產後出現抑鬱症狀，很長一段時間心情都處於谷底、並且非常容易哭泣。

惟這段時間，她的丈夫不但沒有嫌棄她，反而開啟了「寵妻模式」，從多方根源著手，為她擋去大量婆家問題外，每日收工後更會下廚煮飯、照顧孩子；甚至製作許願券、提款15萬（新台幣．下同，約3.8萬港元）帶她外出瘋狂購物等等，只為博她一笑，令她大讚：「如果沒有老公這個神隊友的幫忙，我大概也很難撐到今天了！」

大讚丈夫4大貼心舉動

事主細數丈夫最貼心4大舉動，指自己坐月期間，每日困於月子中心，約20日未有出門。丈夫深知她想念外面的世界，因此向月子中心請假，並提取了15萬現金放車上，帶她外出「放風」 。

事主上車發現後一疊現金，好奇詢問下，得悉丈夫準備帶她瘋狂購物；對方更表示現金消費感覺 「比較爽」，讓她要好好享受。

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收工後包攬湊仔煮飯任務

出月後，事主每日在家照顧兒子非常疲累，惟奶奶偶爾早上亦會前來，並不停插手她的湊B方法，令她深感無奈；加上新生孩子每日換洗衣物及用品極多，每晚都有一堆東西要洗，讓她心身俱疲。

然而，事主丈夫為了減輕愛妻壓力，較早下班時都會親自下廚做晚餐，連蝦都會剝好再上桌；飯後見到家中一片凌亂，亦會在飯後順便洗奶樽衣服、之後再晾衣摺衣，還會擔心事主明日照顧孩子太累，勸她要好好休息、養足精神。

製作許願券博愛妻一笑

事主感動表示，丈夫明明已分攤家務、幫忙照顧兒子，為了討她歡心，仍製作了多張許願券，包括按摩券、洗髮券、旅遊卷及「老公代班」卷等，指全部許願券都可無條件達成。事主對此極為感動，大嘆：

「只能說我上輩子可能真的救了我老公，這輩子才有機會遇到這麼神的隊友！」

精神科專科醫生拆解「產後抑鬱症」

精神科專科醫生何美怡醫生曾表示，「產後抑鬱症」其實可分為3種病症，第一種是「Baby Blues」，往往是產後數小時或數天內發生的情緒不穩，症狀大多數於短時間內消失；第二種是「Postnatal Depression」，皆可於男、女性身上出現，普遍在產後至一年內發生；第三種是最嚴重及最少見的「Postpartum Psychosis」，患者會出現思覺失調症狀，大多於產後一個月內發生。

「愛丁堡產後憂鬱量表」評測產後抑鬱風險

何醫生指出，「愛丁堡產後憂鬱量表」（EPDS）是一套普及而有效的評估工具，有助產後婦女及早識別患上產後抑鬱症的風險，以便給予適切治療及支援。

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何醫生提醒，得到上述分數不一定代表已患病，需視乎這些症狀如何影響生活、影響照顧小朋友、影響與家人相處等，而且評測量表的問題不一定囊括所有症狀，仍需交由醫生作進一步評估及判斷。

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