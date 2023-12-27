  • 19°C
香港時間 : 20231227日 (週三) 18:52
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 黎淑賢 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023 中一面試 MIRROR 名校專區 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 李施嬅
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

愛妻號｜老公化身神隊友開啟「寵妻模式」　暖心4招伴妻走出產後抑鬱

都市病 16:41 2023/12/27

分享：

分享：

熱門 黎淑賢 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023 中一面試 MIRROR 名校專區 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 李施嬅

媽媽產後容易情緒不穩，親友的關懷在此時非常重要。台灣一名新手媽媽產後患上抑鬱，情緒一直處於低谷；其丈夫自愛妻產子後一直竭力關愛，竭力助她走出抑鬱陰霾。媽媽事後細數對方這段時間的貼心舉動，坦言沒有他恐難以支撐至今，大讚對方「神隊友」。本港精神科醫生指出，「產後抑鬱症」可分為3種病症，嚴重者可出現思覺失調症狀，不容忽視。

最新影片

活得健康啲
生命鬥士 | 公院護士患4期卵巢癌　捱過6次化療重返職場：更理解病人

台灣一名女網友於網上討論區「Dcard」以「產後憂鬱老公變神級隊友」為題發文分享，指自己的家人與奶奶關係出現問題，導致她產後出現抑鬱症狀，很長一段時間心情都處於谷底、並且非常容易哭泣。

惟這段時間，她的丈夫不但沒有嫌棄她，反而開啟了「寵妻模式」，從多方根源著手，為她擋去大量婆家問題外，每日收工後更會下廚煮飯、照顧孩子；甚至製作許願券、提款15萬（新台幣．下同，約3.8萬港元）帶她外出瘋狂購物等等，只為博她一笑，令她大讚：「如果沒有老公這個神隊友的幫忙，我大概也很難撐到今天了！」

大讚丈夫4大貼心舉動

事主細數丈夫最貼心4大舉動，指自己坐月期間，每日困於月子中心，約20日未有出門。丈夫深知她想念外面的世界，因此向月子中心請假，並提取了15萬現金放車上，帶她外出「放風」 。

事主上車發現後一疊現金，好奇詢問下，得悉丈夫準備帶她瘋狂購物；對方更表示現金消費感覺 「比較爽」，讓她要好好享受。

點擊圖片放大
+3
+2

收工後包攬湊仔煮飯任務

出月後，事主每日在家照顧兒子非常疲累，惟奶奶偶爾早上亦會前來，並不停插手她的湊B方法，令她深感無奈；加上新生孩子每日換洗衣物及用品極多，每晚都有一堆東西要洗，讓她心身俱疲。

然而，事主丈夫為了減輕愛妻壓力，較早下班時都會親自下廚做晚餐，連蝦都會剝好再上桌；飯後見到家中一片凌亂，亦會在飯後順便洗奶樽衣服、之後再晾衣摺衣，還會擔心事主明日照顧孩子太累，勸她要好好休息、養足精神。

製作許願券博愛妻一笑

事主感動表示，丈夫明明已分攤家務、幫忙照顧兒子，為了討她歡心，仍製作了多張許願券，包括按摩券、洗髮券、旅遊卷及「老公代班」卷等，指全部許願券都可無條件達成。事主對此極為感動，大嘆：

「只能說我上輩子可能真的救了我老公，這輩子才有機會遇到這麼神的隊友！」

精神科專科醫生拆解「產後抑鬱症」

精神科專科醫生何美怡醫生曾表示，「產後抑鬱症」其實可分為3種病症，第一種是「Baby Blues」，往往是產後數小時或數天內發生的情緒不穩，症狀大多數於短時間內消失；第二種是「Postnatal Depression」，皆可於男、女性身上出現，普遍在產後至一年內發生；第三種是最嚴重及最少見的「Postpartum Psychosis」，患者會出現思覺失調症狀，大多於產後一個月內發生。

「愛丁堡產後憂鬱量表」評測產後抑鬱風險

何醫生指出，「愛丁堡產後憂鬱量表」（EPDS）是一套普及而有效的評估工具，有助產後婦女及早識別患上產後抑鬱症的風險，以便給予適切治療及支援。

點擊圖片放大
+10
+9

何醫生提醒，得到上述分數不一定代表已患病，需視乎這些症狀如何影響生活、影響照顧小朋友、影響與家人相處等，而且評測量表的問題不一定囊括所有症狀，仍需交由醫生作進一步評估及判斷。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

健康問題 女生話題 網絡熱話 抑鬱症 產後抑鬱 晚餐 網上討論區 台灣

最高瀏覽

黎淑賢離世丨盧惠光前妻黎淑賢家中燒炭　送院搶救惜返魂乏術
黎淑賢離世丨盧惠光前妻黎淑賢家中燒炭　送院搶救惜返魂乏術
黎淑賢離世丨黎淑賢生前最後IG發文曝光　現任丈夫收WhatsApp短訊：來生再見
黎淑賢離世丨黎淑賢生前最後IG發文曝光　現任丈夫收WhatsApp短訊：來生再見
黎淑賢離世｜對人歡笑恐背人愁　拆解3大抑鬱症警號　家人勸慰時一句話恐成催命符
黎淑賢離世｜對人歡笑恐背人愁　拆解3大抑鬱症警號　家人勸慰時一句話恐成催命符
急症室最長等候時間（12月27日 時間12:05）
急症室最長等候時間（12月27日 時間12:05）