妳不是她丨馮盈盈拍打戲向小丑女偷師　Fyy改善懶音以汪阿姐為學習目標

▲ 《妳不是她》馮盈盈。

TVB劇《妳不是她》昨晚（12月26日）劇情講林信（丁子朗飾）在醫院醒來之際，發生古怪事情，原屬「黑面內斂管家婆」的夏莉（馮盈盈飾），突然變得熱情如火、溫柔體貼兼千依百順，加上連番出現古怪行為，包括由不喜歡亂花錢變成豪爽、支票簽名不對辦、突然變得好打、以及忘記自己時裝店位置等。

而且昨晚《妳不是她》是「Fyy」馮盈盈晒冷之夜，除有格調十足的「唯美MV式特寫鏡頭」，還有出浴畫面及打鬥戲。

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▲ 《妳不是她》

演打戲參考小丑女

雖然劇中「打鬥戲」並非動作戲水平，但為讓觀眾看得過癮，Fyy仍是做足功課：「因為我個角色好打得，我有參考到小丑女Margot Robbie（瑪歌羅比），睇吓點樣打起上嚟型啲又靚啲。」另網民對於Fyy的懶音問題大有改善、以及劇中紅髮造型亦吸獲正評。

其實初出道時，因懶音受盡批評的Fyy，2019年開始找來言語治療師糾正懶音，對方是《3日2夜》主持之一的周佩婷，之後於2021年參與《好聲好戲》挑戰自己，結果贏盡正評。

▲ 《妳不是她》

Fyy被讚身形纖瘦

雖然如此，Fyy依然繼續努力學習力求進步，並透露汪明荃是她主要學習對象：「我好想學佢點樣字正腔圓得嚟又好自然，主要睇吓佢平時主持節目、訪問講嘢時語氣同發音咬字咁，我亦都親身睇過佢做粵劇，順便學埋佢點樣用氣。」

對於被讚皮膚質素好及身形纖瘦，正值修讀食品產業管理市場營銷碩士的Fyy笑言有學以致用：「我依家更加注重咗飲食同營養，會食得比較小心同清淡啲，同埋少咗食加工肉類，盡量食天然食材，排毒方面真係好咗。」

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