  • 20°C
香港時間 : 20231227日 (週三) 16:50
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 黎淑賢 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023 中一面試 MIRROR 名校專區 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 李施嬅
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

妳不是她丨馮盈盈拍打戲向小丑女偷師　Fyy改善懶音以汪阿姐為學習目標

娛樂 16:02 2023/12/27

分享：

分享：

熱門 黎淑賢 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023 中一面試 MIRROR 名校專區 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 李施嬅

《妳不是她》馮盈盈。

TVB劇《妳不是她》昨晚（12月26日）劇情講林信（丁子朗飾）在醫院醒來之際，發生古怪事情，原屬「黑面內斂管家婆」的夏莉（馮盈盈飾），突然變得熱情如火、溫柔體貼兼千依百順，加上連番出現古怪行為，包括由不喜歡亂花錢變成豪爽、支票簽名不對辦、突然變得好打、以及忘記自己時裝店位置等。

而且昨晚《妳不是她》是「Fyy」馮盈盈晒冷之夜，除有格調十足的「唯美MV式特寫鏡頭」，還有出浴畫面及打鬥戲。

妳不是她丨蔡嘉欣戰鬥格進撃追丁子朗　馮盈盈升呢女一全因夠港女？

《妳不是她》

演打戲參考小丑女

雖然劇中「打鬥戲」並非動作戲水平，但為讓觀眾看得過癮，Fyy仍是做足功課：「因為我個角色好打得，我有參考到小丑女Margot Robbie（瑪歌羅比），睇吓點樣打起上嚟型啲又靚啲。」另網民對於Fyy的懶音問題大有改善、以及劇中紅髮造型亦吸獲正評。

其實初出道時，因懶音受盡批評的Fyy，2019年開始找來言語治療師糾正懶音，對方是《3日2夜》主持之一的周佩婷，之後於2021年參與《好聲好戲》挑戰自己，結果贏盡正評。

《妳不是她》

Fyy被讚身形纖瘦

雖然如此，Fyy依然繼續努力學習力求進步，並透露汪明荃是她主要學習對象：「我好想學佢點樣字正腔圓得嚟又好自然，主要睇吓佢平時主持節目、訪問講嘢時語氣同發音咬字咁，我亦都親身睇過佢做粵劇，順便學埋佢點樣用氣。」

對於被讚皮膚質素好及身形纖瘦，正值修讀食品產業管理市場營銷碩士的Fyy笑言有學以致用：「我依家更加注重咗飲食同營養，會食得比較小心同清淡啲，同埋少咗食加工肉類，盡量食天然食材，排毒方面真係好咗。」

最新影片推介：周秀娜專訪

TOPick柴犬追星
叠影狙擊丨周秀娜未因受傷抗拒動作戲　娜姐大方回應上圍「縮水」問題

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

香港小姐丨馮盈盈瘦得健康晒纖腰　FYY分享80/20法則+xs特飲
11:40 2023/11/02
香港小姐丨馮盈盈瘦得健康晒纖腰　FYY分享80/20法則+xs特飲
香港小姐丨馮盈盈分享擊退濕疹妙方　FYY教整特飲+緩解急救法
14:13 2023/11/14
香港小姐丨馮盈盈分享擊退濕疹妙方　FYY教整特飲+緩解急救法
香港小姐丨馮盈盈分享五大保水營養素　FYY教用3款超級食物製「保濕ACE」特飲
18:46 2023/12/09
香港小姐丨馮盈盈分享五大保水營養素　FYY教用3款超級食物製「保濕ACE」特飲

你可能感興趣

香港小姐丨馮盈盈瘦得健康晒纖腰　FYY分享80/20法則+xs特飲
11:40 2023/11/02
香港小姐丨馮盈盈瘦得健康晒纖腰　FYY分享80/20法則+xs特飲
香港小姐丨馮盈盈分享擊退濕疹妙方　FYY教整特飲+緩解急救法
14:13 2023/11/14
香港小姐丨馮盈盈分享擊退濕疹妙方　FYY教整特飲+緩解急救法
香港小姐丨馮盈盈分享五大保水營養素　FYY教用3款超級食物製「保濕ACE」特飲
18:46 2023/12/09
香港小姐丨馮盈盈分享五大保水營養素　FYY教用3款超級食物製「保濕ACE」特飲
馮盈盈 瑪歌羅比 汪明荃 電視劇 荷里活 TVB

最高瀏覽

黎淑賢離世丨盧惠光前妻黎淑賢家中燒炭　送院搶救惜返魂乏術
黎淑賢離世丨盧惠光前妻黎淑賢家中燒炭　送院搶救惜返魂乏術
黎淑賢離世丨黎淑賢生前最後IG發文曝光　現任丈夫收WhatsApp短訊：來生再見
黎淑賢離世丨黎淑賢生前最後IG發文曝光　現任丈夫收WhatsApp短訊：來生再見
黎淑賢離世｜對人歡笑恐背人愁　拆解3大抑鬱症警號　家人勸慰時一句話恐成催命符
黎淑賢離世｜對人歡笑恐背人愁　拆解3大抑鬱症警號　家人勸慰時一句話恐成催命符
急症室最長等候時間（12月27日 時間12:05）
急症室最長等候時間（12月27日 時間12:05）