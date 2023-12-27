【上水命案】內地碩士生參加派毒品對被注射冰毒後倒斃街頭　警拘3男子涉誤殺及非法處理屍體

▲ 大埔警區助理指揮官 (刑事)警司鍾志強。（黃傑偉攝）

警方於12月23日上午8時許接獲報案，指上水近粉嶺圍發現一具男性屍體。警方調查後以「誤殺」及「非法處理屍體」罪拘捕3人，年齡介乎20歲至62歲。大埔警區助理指揮官 （刑事）警司鍾志強指，當日早上警方於粉嶺圍一空地，發現一名20多歲男子屍體，男子當時赤足身穿長衛衣及長褲。

警方調查後發現該男子為一名內地到港修讀碩士的22歲姓許學生，其租住土瓜灣，非當地村民。警方其後鎖定粉嶺圍一單位，並於25日突擊搜查，於單位內尋獲一名姓關51歲男子，及一名20歲姓鄭男子，其後昨日再在粉嶺坑頭村再尋獲一名62歲姓鄭男子，以涉嫌誤殺及不當處理屍體罪拘捕51歲姓關及62歲姓鄭男子，並以不當處理屍體罪拘捕20歲姓鄭男子。

警方相信死者於12月22日在粉嶺圍一村屋單位與另外5名男子開毒品派對，當時其中2人為死者注射冰毒，其後事主昏迷屋內，衆人將死者抬往附近空地棄置後離去。警方仍追緝另外2名涉案人士，被捕人將於明日（28日）在粉嶺裁判法院提堂。

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記者：黃傑偉