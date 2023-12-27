金手指｜由《鹿鼎記》至《無間道》40年改變　劉德華梁朝偉自爆投資唔叻

劉德華和梁朝偉，毫無疑問是香港電影重要名字之一，自《無間道》系列，二人相隔近20年再度合作《金手指》，由開拍之時已備受各方注目。

華仔和偉仔難得一齊坐低受訪，由拍戲點滴至彼此默契，像見證了香港影視的一次歷史。

《金手指》故事以80年代佳寧集團由發跡至因商業詐騙被廉署調查的真實事件作為藍本，梁朝偉演的程一言，取材自現實中的創辦人陳松青，劉德華則演廉政公署高級調查主任劉啟源，不惜用上十多年時間，進行搜證和跨境調查，務求要將程一言成功入罪。

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▲ 劉德華和梁朝偉合作長逾40年，自言已建立很好的默契。（曾耀輝攝）

梁朝偉：未試過如此囂張

梁朝偉演的程一言，盡展外放狂妄，相對突顯了劉德華那份踏實和堅持。偉仔坦言演出過程很好玩：「我也真的未演過這種角色，十分囂張、意氣風發，因為自己不是這樣的人，我初初演出時也有點猶疑，經常問（導演）莊文強演得如何，他也加入一些比較卡通的場面，因為在那個氣圍下，就是要這樣演繹才可，所以最後都不算太難，還可以去得盡些。」

雖然角色有真實人物作原型，但資料卻不多。「因為據說真實的陳松青很低調，甚至拍照也不多，給人感覺很神秘，故很多要自己幻想去繹演。」

華仔則這樣看他的角色：「因為有偉仔這樣的演繹，會加深了我那角色看似幼稚的堅持，正因為覺得社會不容許有程一言這種人，才可以令我一直不肯放棄，自己也是以比較樣辦好人的方法去演繹。」

他指其角色也有一個原型人物參考，現實中確有位廉署要員，因為堅持要控告陳松青，十多年不肯升職，就是擔心案件不再由他親手處理。

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相隔多年再合作，觀眾自然想看兩位影帝鬥戲，二人的確有不少重點對手戲，他們最深刻是在醫院交鋒一場戲。

偉仔解釋：「我以為可以利誘他，原來他只是在試探我，對手戲的感覺很強烈。」華仔則叫觀眾留意這場戲把布廉拉上的一幕，他自己便頗為喜歡。

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劉德華：有偉仔便演得舒服

劉德華和梁朝偉都是無綫出身，80年代合演《鹿鼎記》深入民心，偉仔直言演出的默契由那時期建立。「第一套真正合作的劇便是演好朋友，自己特別深刻，因為拍了很長時間，差不多有6個月，雖然辛苦，但很好玩，跟華仔也建立了很特別的關係，彼此能互相信任，一埋位已經有默契，不用再花時間去磨合。」

二人跟黃日華、湯鎮業和苗僑偉合稱「五虎」，拍劇以外，不少綜藝節目也有合作。劉德華憶述：「我們5個人很多機會碰面，表演時也會互相為大家去想，譬如你這項目較強，便多做點，大家互補長短，那時很多這些節目，所以便培養出默契。」

▲ 貴為國際級影帝的梁朝偉，現時演戲時仍會有很多不確定的時候。（曾耀輝攝）

梁朝偉續說：「今次拍《金手指》，一來覺得未曾演過這種角色，另外也因為很久未跟華仔拍戲，很想再來一次。」

華仔亦坦言：「現在我演戲，比以前少了很多顧慮，但也要有合適的對手才可，如偉仔很信任我，自己便可以放開去演。」

由《鹿鼎記》到《無間道》再去到《金手指》，梁朝偉這樣看彼此的改變：「我們作為演員，不變是要做好資料搜集，找尋適合的演繹方法；唯一改變的是，隨著人生閱歷和經驗，大家更為成熟，覺得對方在感情以至眼神的情感更加豐富。」

期待下次不再對立

《金手指》以香港金融市場為背景，同行的記者問二人是否對戲中的財經知識理解，他們即笑言「零認識」。梁朝偉說：「（投資）我只懂皮毛，莊文強會強些，他有很多財經界的朋友。拍攝前他有跟我講這些財技，我都不能全部明白，自己不識炒股票，拍完這部戲更加沒興趣，原來那麼複雜，會更加驚。」

▲ 劉德華坦言現在演戲少了不少包袱。（曾耀輝攝）

劉德華亦稱對財經只有基本認識。「個人來講，我未曾過一次股票，就算2000年科網股很流行，自己也沒買過，因為我不識，連買屋都很少，錢只作自用。」

說到劉德華也曾投資製作電影，他苦笑：「唉，這又說到痛處了。」事實華仔一向很支持港片，已盡見有心。

《金手指》後，二人可會再下一次合作？劉德華先說：「我跟偉仔有共識，如果下次合作，就不該再是對立關係，而是同一陣線的。」

偉仔也很期待：「有機會也可試試二人演喜劇。」其實兩位影帝不再再等20年才合作，影迷已經大為振奮。

▲ （曾耀輝攝）

場地：嘉麟樓，香港半島酒店

化粧：Candy Law（梁朝偉）

服裝 : Dior（劉德華）

記者：陳家昌