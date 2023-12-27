行山意外｜婦人大棠行山賞紅葉　落樓梯失足跌倒傷前額　昏迷送院不治【頭部5大受傷後果】

今日（27日）中午12時29分，警方接獲一名男子報案，指一名年約60多歲女子於大棠山道近大欖郊野公園一條樓梯跌倒，前額受傷。救護人員接報到場發現女事主昏迷不醒，傷者博愛醫院，惜搶救後不治。

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消息指，該名60多歲女子於今日中午12時左右，與友人一同由大棠村起步，打算前往大棠山觀賞紅葉。行約個多小時後，一行人到達大欖郊野公園楓香林入口，行上梯級時失足跌倒，頭部撼向石頭當場昏迷。警方暫將案件列作「有人昏迷」，正調查死者身份及事件成因。據了解，死者有身體病紀錄。

頭部5大受傷後果

頭部內充滿各種重要器官，受傷後果可導致腦部受損、腦震盪等情況，醫院管理局於「醫院管理局健康指南」中提及5大頭部受傷後果：

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顱內出血：瘀血積聚可致腦壓上升及引致死亡。

腦部受損：外力經傳送攻擊腦部，引致腦部組織受損，嚴重腦損傷可引致腦部機能故障及死亡。

腦震盪：腦神經系統出現短暫失靈，例如短暫的不省人事或失憶。

出院後出現惡化徵兆立即送院

如果傷者情況嚴重，建議應盡快送院診治；如果出現暈迷，可讓傷者保持半臥姿態，保持氣道暢通，除非因為呼吸困難，應該盡量避免移動傷者；如果有傷口，可於患處施壓以制止出血。

醫管局建議，出院後如果患者出現神智不清、抽筋痙攣、劇烈頭痛、嘔吐及行為錯亂等情況，就可能顯示傷者情況惡化，必須即時將傷者送回醫院。

傷後或會出現「頭部傷後綜合症」

部份傷者在頭部受傷後，或會出現「頭部傷後綜合症」，傷者會將持續某些後遺症狀，部分症狀會於數月內自動消失，但部份傷者症狀可能持續較久，但一般分為以下6大症狀：

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