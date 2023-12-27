  • 20°C
香港時間 : 20231227日 (週三) 16:50
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 黎淑賢 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023 中一面試 MIRROR 名校專區 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 李施嬅
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

行山意外｜婦人大棠行山賞紅葉　落樓梯失足跌倒傷前額　昏迷送院不治【頭部5大受傷後果】

都市病 16:11 2023/12/27

分享：

分享：

熱門 黎淑賢 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023 中一面試 MIRROR 名校專區 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 李施嬅

今日（27日）中午12時29分，警方接獲一名男子報案，指一名年約60多歲女子於大棠山道近大欖郊野公園一條樓梯跌倒，前額受傷。救護人員接報到場發現女事主昏迷不醒，傷者博愛醫院，惜搶救後不治。

最新影片：

TOPick診症室
TOPick診症室｜產後腹脹肚皮鬆弛小心腹直肌分離　醫生拆解成因症狀+教1招自測

消息指，該名60多歲女子於今日中午12時左右，與友人一同由大棠村起步，打算前往大棠山觀賞紅葉。行約個多小時後，一行人到達大欖郊野公園楓香林入口，行上梯級時失足跌倒，頭部撼向石頭當場昏迷。警方暫將案件列作「有人昏迷」，正調查死者身份及事件成因。據了解，死者有身體病紀錄。

頭部5大受傷後果

頭部內充滿各種重要器官，受傷後果可導致腦部受損、腦震盪等情況，醫院管理局於「醫院管理局健康指南」中提及5大頭部受傷後果：

點擊圖片放大
+5
+4

 

  • 顱內出血：瘀血積聚可致腦壓上升及引致死亡。
  • 腦部受損：外力經傳送攻擊腦部，引致腦部組織受損，嚴重腦損傷可引致腦部機能故障及死亡。
  • 腦震盪：腦神經系統出現短暫失靈，例如短暫的不省人事或失憶。

出院後出現惡化徵兆立即送院

如果傷者情況嚴重，建議應盡快送院診治；如果出現暈迷，可讓傷者保持半臥姿態，保持氣道暢通，除非因為呼吸困難，應該盡量避免移動傷者；如果有傷口，可於患處施壓以制止出血。

醫管局建議，出院後如果患者出現神智不清、抽筋痙攣、劇烈頭痛、嘔吐及行為錯亂等情況，就可能顯示傷者情況惡化，必須即時將傷者送回醫院。

傷後或會出現「頭部傷後綜合症」

部份傷者在頭部受傷後，或會出現「頭部傷後綜合症」，傷者會將持續某些後遺症狀，部分症狀會於數月內自動消失，但部份傷者症狀可能持續較久，但一般分為以下6大症狀：

點擊圖片放大
+6
+5

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

損傷 後遺症 大棠 大欖郊野公園 紅葉 博愛醫院 行山

最高瀏覽

黎淑賢離世丨盧惠光前妻黎淑賢家中燒炭　送院搶救惜返魂乏術
黎淑賢離世丨盧惠光前妻黎淑賢家中燒炭　送院搶救惜返魂乏術
黎淑賢離世丨黎淑賢生前最後IG發文曝光　現任丈夫收WhatsApp短訊：來生再見
黎淑賢離世丨黎淑賢生前最後IG發文曝光　現任丈夫收WhatsApp短訊：來生再見
黎淑賢離世｜對人歡笑恐背人愁　拆解3大抑鬱症警號　家人勸慰時一句話恐成催命符
黎淑賢離世｜對人歡笑恐背人愁　拆解3大抑鬱症警號　家人勸慰時一句話恐成催命符
急症室最長等候時間（12月27日 時間12:05）
急症室最長等候時間（12月27日 時間12:05）