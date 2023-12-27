【電力供應】港燈「3高指數」驗電纜　減停電事故

▲ 港燈引入「3高指數」檢測全港過半11-kV電纜，有效減低近年停電事故。（朱永倫攝）

為確保供電穩定，港燈引入「3高指數」檢測全港過半11-kV電纜，有效減低近年停電事故，亦將陸續更換約5%高風險電纜。另港燈引入AI分析電纜檢測數據，如牌子、使用年期等，有助找出有問題位置更換。

港燈輸配電科工程建設及保養主管楊廣通將「電纜網絡」比喻為人體血管，負責將電力由發電站輸送至用戶家中，「若血管有問題，身體器官就不能正常工作，電亦一樣」。倘電纜受外力破壞，如掘路工程影響入水，水氣會入侵絕緣層，使絕緣效果變差，需定期檢測。

港燈2019至22年期間，參照最新國際研究引入3高指數，目前已檢測過半、約數千條11-kV電纜的絕緣損耗情況及電力表現，再進行維修，盼於事故發生前更換好。根據統計資料，港燈去年錄得140宗非計劃停電事故，較2019年的235宗，大幅減少約4成。

楊廣通指出，港燈2010年推出「電纜健康管理指數」檢測絕緣強度絕對值，再將風險分5個等級；最新加入3高指數檢測絕緣損耗測量的波動、傾斜率及差動值，分為10級就更準確。他又提到，過往有個案藉傳統的健康管理指數檢測，被診斷為第3級、即低風險電纜，惟透過新方法再測試，發現屬第10級、即最高風險，可見及時檢測的重要。

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記者：梁凱婷