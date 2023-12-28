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心狠手辣｜雙胞胎姐姐突用眉刀　攻擊妹妹割斷雙手肌腱　姐妹爭執背後竟因一件小事

都市病 20:00 2023/12/28

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熱門 黎淑賢 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023 中一面試 MIRROR 名校專區 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 李施嬅

雙胞胎姐姐突用眉刀，攻擊妹妹割斷雙手肌腱，姐妹爭執背後竟因一件小事。

内地一對雙胞胎姐妹近日因小事發生爭吵，姐姐一怒之下竟用修眉刀劃向其妹妹的臉，所幸妹妹出於本能用雙手抵擋住，最終臉龐未被劃傷，但可惜其雙手肌腱均被割斷。

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綜合内地媒體報道，12月25日，河南一對雙胞胎姐妹在家發生爭吵，姐姐竟用修眉刀準備劃向妹妹的臉。雙胞胎姐妹的大姐解釋事情經過，指家中停電，雙胞胎中的姐姐不清楚情況，以為是妹妹拔了她的插頭導致沒電，兩人因此吵了起來。

大約過了1、2個小時，雙胞胎妹妹洗完衣回房間準備睡覺休息；未料，姐姐竟突然拿著修眉刀進去，掀開被子準備劃妹妹的臉。所幸，妹妹出於本能地用雙手抵擋住，惟最後導致手掌和手腕被劃傷，雙手肌腱均斷裂。

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影片曝光後，引起大量網民的熱議，紛紛驚嘆姐姐「太狠毒了」，「自己親妹都這樣下死手，和外人吵架不得捅死對方的程度」、「太狠了，我生我妹的氣，最多就是不給玩具」；亦有網民指出是父母的教育問題，「父母一定是在日常教育中出了很嚴重的問題，而且還不自知」、「這個家病得最重的不是妹妹而是父母」。

更多網民留言請看：

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