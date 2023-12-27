【精神健康】政府開通情緒支援熱線　撒馬利亞會曾展國：料獨立運作及以轉介為主

▲ 政府開通情緒支援熱線。(資料圖片)

政府開通「情緒通18111」支援熱線。醫務衛生局局長盧寵茂表示，熱線由政府全資建立，並統籌過往20多個政府及非政府機構提供的熱線，服務對象不論年紀、亦24小時全天候服務，希望為市民提供一站式服務。盧寵茂表示，會確保服務時段內，至少有6條熱線、以確保需求。熱線亦承諾，如人員未能接聽，30分鐘內會回電。

前精神健康諮詢委員會主席黃仁龍表示，當市民受精神困擾時，深入民心、容易記起的電話號碼很可能就是走出困境的一條出路。海外也有相關的成功經驗。期望巿民大眾都能推廣這條18111熱線，讓有需要的人得到及時支援。他亦表示，熱線除了廣東話外，亦會提供英文支援。

目前本港有多條情緒輔導熱線，政府稱會作統籌。撒馬利亞會總幹事曾展國向TOPick表示，政府有與其機構接觸，不過相信熱線目前仍是以獨立運作為主，亦預料政府熱線「是以operator為主，未必有太多輔導性質」。他解釋，目前機構以接受社署、以及公益金資助為主，而據其了解政府支援熱線則屬衛生署管理，兩者架構上有所分別。

曾展國表示，如接獲「情緒通18111」的轉介個案，會當作現行的轉介個案處理，相信現行熱線的求助途徑，不會有大改變。他亦表示，目前其機構熱線只有5條線，由於社會氣氛不理想，求助個案多，服務已屬供不應求，憂慮個案轉介下令機構負擔再加重。他指，目前機構只是使用彩虹邨一個地下單位運作熱線中心，希望政府協助尋覓較大的場地。

三層應急機制至少服務13名個案 盧寵茂：期望尋求醫生數目「愈少愈好」

另外，因應學童自殺的「三層應急機制」已實施一段時間。盧寵茂表示，目前有校長直線找醫管局的專科人員，最新資料顯示有7名校長將個案轉介至醫管局服務，亦有13名個案已諮詢精神科醫護人員的意見。他期望，可以做好預防工作，希望尋求第三層服務，亦即需會見精神科醫生的人數，「愈少愈好」。

至於因應荷里活事件，精神健康諮詢委員會提出多項建議，其中建議有條件釋放增設途徑，由醫管局跨專業會議最長每兩年覆核一次，減少以往無限期有條件釋放的情況。不過有聲音質疑，以跨專業會議處理個覆核否適當。盧寵茂表示，認為現時的機制可以有效評估病人，於甚麼時候適合解除有條件釋放令。

對於是否需要更高層次的人士，統籌精神健康事宜。精神健康諮詢委員會主席林正財指，曾聽過業界有相關訴求。他指，隨著社會事情愈趨複雜，需要跨政策及跨部門處理的事情增加，「但不是在乎有一個會、或一個人，統領所有事情。」他指，他的經驗告知部門之間多溝通下，相信可以達成「做好件事」的目標，強調本屆政府是「齊心協力，不是自己顧自己野」。

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記者：陳展棋