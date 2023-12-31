低頭族注意｜每日10次！低頭用電話易肩頸膊痛　2個動作+簡單1招放鬆身心靈

都市人習慣長時間伸長頸項用電話，這種姿勢容易造成肩頸膊痛。美女健身教練Cathy與靚媽懷鈺近日受邀一起做運動，Cathy教練教授2個簡單動作，只要每日做10次就能放鬆肩頸膊位置，避免出現痠痛情況；她同時分享1個簡單深呼吸動作，透過冥想幫助尋找平靜及放下緊張感。

最新影片：

2個簡單動作放鬆肩頸膊

動作1：放鬆頭肩頸

首先盤腿坐在地上。

右手放在頭上，然後向右方緩慢地拉。

呼氣時，頭部向下轉，眼望下方。

吸氣時，慢慢移正頭部。

換邊做動作。

此時會感覺到頸部有少許拉扯感，記住眼望下方，保持正常呼吸。

▼ 點擊圖片放大 +2

動作2：放鬆肩頸背

首先盤腿坐在地上，挺直身體。

吸氣時挺胸。

呼氣時拱背、收腹，下巴貼近胸膛。

動作有助放鬆脊椎 ，讓呼吸變得較順暢。

▼ 點擊圖片放大

冥想放鬆身心靈

首先找個舒適的位置坐下。

挺直腰椎，闔上眼睛。

嘗試用鼻孔吸氣，吸4秒。

然後閉氣2秒。

再呼氣7秒。

持續深呼吸動作做1分鐘。

冥想有助調整大腦神經，從而尋找平靜及放下緊張感；如果期間出現一些思緒念頭，也不要分心，只把專注力放在呼吸上。

▼ 點擊圖片放大

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

撰文：郭子豐

攝影：林君茹

鳴謝：健身教練Cathy