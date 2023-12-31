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低頭族注意｜每日10次！低頭用電話易肩頸膊痛　2個動作+簡單1招放鬆身心靈

都市病 12:00 2023/12/31

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熱門 金手指 新手爸媽 叱咤樂壇流行榜2023 中一面試 萬千星輝頒獎典禮2023 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼 新聞女王

都市人習慣長時間伸長頸項用電話，這種姿勢容易造成肩頸膊痛。美女健身教練Cathy與靚媽懷鈺近日受邀一起做運動，Cathy教練教授2個簡單動作，只要每日做10次就能放鬆肩頸膊位置，避免出現痠痛情況；她同時分享1個簡單深呼吸動作，透過冥想幫助尋找平靜及放下緊張感。

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2個簡單動作放鬆肩頸膊

動作1：放鬆頭肩頸

  • 首先盤腿坐在地上。
  • 右手放在頭上，然後向右方緩慢地拉。
  • 呼氣時，頭部向下轉，眼望下方。
  • 吸氣時，慢慢移正頭部。
  • 換邊做動作。

此時會感覺到頸部有少許拉扯感，記住眼望下方，保持正常呼吸。

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+2

動作2：放鬆肩頸背

  • 首先盤腿坐在地上，挺直身體。
  • 吸氣時挺胸。
  • 呼氣時拱背、收腹，下巴貼近胸膛。

動作有助放鬆脊椎 ，讓呼吸變得較順暢。

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冥想放鬆身心靈

  • 首先找個舒適的位置坐下。
  • 挺直腰椎，闔上眼睛。
  • 嘗試用鼻孔吸氣，吸4秒。
  • 然後閉氣2秒。
  • 再呼氣7秒。
  • 持續深呼吸動作做1分鐘。

冥想有助調整大腦神經，從而尋找平靜及放下緊張感；如果期間出現一些思緒念頭，也不要分心，只把專注力放在呼吸上。

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撰文：郭子豐

攝影：林君茹

鳴謝：健身教練Cathy

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