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【傳染病】盧寵茂：假期內科病床使用率達103%　拆禮物日急症室求診人次5600多人次

社會 17:03 2023/12/27

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屯門醫院急症室於聖誕長假期最長需輪候8小時。(資料圖片)

醫務衞生局長盧寵茂表示，新冠變異株JN.1被世衛列為需要關注的變異株，但現時無資料顯示有較高的致病率或致死率，當局會密切留意情況，呼籲市民，尤其是高風險群組，盡快接種疫苗。

盧寵茂表示，當局一直監察新冠情況，污水監測顯示新冠病毒活躍程度仍處於低位，每100個上呼吸道感染病人樣本，不足5%是新冠個案，但他指隨著天氣在聖誕假期時轉冷，聚集活動增多，新冠個案下月或會增加。 盧寵茂

盧寵茂亦指，早前聖誕節長假期，公立醫院的醫療服務大致維持正常，非緊急病人輪候時間可能較長，但醫院有有效的分流機制，緊急和次緊急的病人並無受影響。他指，醫管局在長假期前已啟用應急機制，急症室求診人數由假期初每日4300多人次，增至最後一天達5600多人次；內科入院人數亦由假期前每天800多人，增至假期最後一天超過1000人；內科和兒科病床使用率差不多是103%和89%。

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責任編輯：陳展棋 

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